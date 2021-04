TUTTO FA CASSA – LA REGINA ELISABETTA APRE I GIARDINI DI BUCKINGHAM PALACE DOVE GLI INGLESI SI POTRANNO STRAVACCARE PER PICNIC POCO REALI E PROBABILMENTE MOLTO ALCOLICI: A PARTIRE DA LUGLIO FINO A SETTEMBRE, I VISITATORI POTRANNO GODERSI PER LA PRIMA VOLTA AL PREZZO DI 18 EURO I 15 ETTARI DEL GIARDINO – MENTRE L’EUROPA È ALLE PRESE CON IL COVID, LA MASSICCIA CAMPAGNA VACCINALE INGLESE PERMETTE LE RIAPERTURE…

Mentre il resto d' Europa è ancora alle prese con l' emergenza Covid, la regina Elisabetta apre i giardini di Buckingham Palace ai picnic per questa estate. A partire da luglio e fino a settembre, i visitatori potranno godere ed esplorare per la prima volta per conto loro i 39 acri (circa 15 ettari) di giardini del palazzo - residenza ufficiale della regina a Londra. Teatro di innumerevoli feste in giardino e rari concerti, l' oasi ricca di fauna selvatica nel cuore della capitale britannica vanta più di mille alberi, tra cui un gelso risalente a Giacomo I d' Inghilterra e un lago del XIX secolo, un tempo abbellito da un piccolo stormo di fenicotteri caduto vittima di una volpe.

La Royal Collection Trust (Rct), che gestisce le dimore della famiglia reale, ha riferito di essere «sopraffatta» dalle richieste. La domanda di biglietti per le visite ai giardini - al prezzo di 16,50 pound (circa 18 euro) per gli adulti e 9 pound (circa 10 euro) per i bambini - è così alta che i clienti devono accedere a un sistema online per fare la coda.

Qualche giorno fa il primo ministro Boris Johnson ha annunciato le tappe delle prossime riaperture. Dopo il 12 aprile, il 17 maggio e il 21 giugno. Il premier ha spiegato che «sulla visione del futuro della Gran Bretagna dopo il 21 giugno, molte cose dipenderanno dal lancio del vaccino e da noi che soddisfiamo i quattro test»: vaccinazioni, caduta dei ricoveri per gli anziani vaccinati, calo dei ricoveri in generale e varianti del coronavirus.

«Se le cose continuano ad andare bene, per molte persone la vita comincerà a tornare ad almeno una parvenza di normalità. Ma dobbiamo assicurarci di superare bene la seconda fase e le aperture. Finalmente apriamo un sacco di cose che non abbiamo potuto aprire l' anno scorso. Le cose saranno molto diverse per la prima volta dopo molto tempo».

