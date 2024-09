TUTTO FA CASSA – I TURISTI CHE VOGLIONO ANDARE NEL REGNO UNITO DALL’ANNO PROSSIMO DOVRANNO MUNIRSI DELLA "ETA", UNA SORTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA COME L’ESTA DEGLI STATI UNITI: IL MODULO SI COMPILA SU UN’APP DEL CELLULARE, COSTA 10 STERLINE E AVRÀ VALIDITÀ DUE ANNI – IN RISPOSTA ANCHE L’UNIONE EUROPEA HA PREVISTO UN PERMESSO, L’ETIAS, PER I CITTADINI BRITANNICI CHE VOGLIONO VENIRE A SVACANZARE IN ITALIA: COSTERÀ SETTE EURO E…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

eta per entrare nel regno unito 6

Europei, e dunque italiani, presto avrete bisogno di una autorizzazione preventiva per entrare nel Regno Unito, anche solo per turismo. Il governo britannico ha pubblicato le date e le nuove linee guida per il suo Electronic Travel Authorisation (Eta), molto simile all’Esta degli Stati Uniti, che sarà necessario per viaggiare nell’era post Brexit. […]

eta per entrare nel regno unito 4

ecco le nuove regole. Gli europei e dunque anche i cittadini italiani senza visto lavorativo o se non sono già regolarmente residenti oltremanica (mediante settled o pre-settled status) o se non hanno la cittadinanza britannica, per entrare nel Regno Unito per turismo o altre ragioni non prettamente lavorative, dal 2 aprile 2025 dovranno avere obbligatoriamente la Eta. Questa potrà essere compilata dal 5 marzo 2025, mediante una app sul cellulare, la UK Eta, già disponibile negli store degli smartphone.

eta per entrare nel regno unito 1

[…]

L’Eta avrà un costo di 10 sterline e, come l’Esta americano, avrà validità due anni. Oppure meno, se il passaporto utilizzato dovesse scadere prima (in quel caso toccherà richiedere un nuovo Eta). Con l’Electronic Travel Authorisation non si potrà rimanere nel Regno più di sei mesi complessivi (anche in più viaggi distinti) nell’arco dei due anni. E ovviamente non si potrà lavorare: per quello servirà un visto lavorativo, mentre l’Eta è un visto prettamente turistico.

eta per entrare nel regno unito 5

Anche l’Ue ha preso una decisione simile, in ambito post Brexit. Dall’estate prossima, infatti, i cittadini britannici che visiteranno l’Unione Europea per turismo dovranno registrarsi online e pagare 7 euro per ottenere il permesso di ingresso digitale Etias (European Travel Information and Authorisation System), che invece sarà valido per tre anni e permetterà un numero illimitato di ingressi nei 27 Paesi dell’Europa unita, oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Per ottenere questo visto turistico, probabilmente a partire dal maggio 2025, basterà compilare anche in questo caso un modulo online o attraverso una app del telefonino.

eta per entrare nel regno unito 3 eta per entrare nel regno unito 2