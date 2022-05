TUTTO HA UN PREZZO: ANCHE LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – ELON MUSK VUOLE INTRODURRE UN “LEGGERO COSTO” PER GLI UTENTI COMMERCIALI E GOVERNATIVI DI TWITTER. PER ORA È SOLO UNA PROPOSTA FATTA PER VALUTARE LA REAZIONE DEL PUBBLICO. MA È FATTIBILE? MICA TANTO: COME SI COMPORTEREBBE IL SOCIAL NETWORK SE SI RIPETESSE UN CASO COME QUELLO DI DONALD TRUMP E L’ASSALTO A CAPITOL HILL? SE L’ACCOUNT DEL PUZZONE FOSSE STATO A PAGAMENTO, SI SAREBBE POTUTO BLOCCARE? IL SOCIAL AVREBBE LE STESSE MANI LIBERE IN DIFESA DELLA RESPONSABILITÀ EDITORIALE?

Massimo Sideri per il “Corriere della Sera”

ELON MUSK TWITTER

Esiste un modello di business per la «libertà di espressione»? Per Elon Musk - che la scorsa settimana ha siglato un accordo da 44 miliardi per l'acquisto di Twitter e che, secondo la Cnbc, diventerà ceo temporaneo - forse sì.

Con uno dei suoi tipici carotaggi mediatici - anticipa un'idea proprio su Twitter per misurare le reazioni della sua platea - ha scritto che la piattaforma «sarà sempre gratuita per gli utenti occasionali», ma che potrebbe esserci «un leggero costo per gli utenti commerciali e governativi».

Dunque chiederà una fee alla Casa Bianca? Come considerare, per esempio, l'account @Potus che i presidenti Usa ereditano con l'elezione? Visto che la sua scalata è partita sbandierando l'obiettivo di difendere la libertà di espressione questo potrebbe suggerire che per Musk il pagamento di una «fee» da parte di una minoranza agonistica è la strada per lasciare Twitter gratuito per la maggioranza amatoriale.

meme su elon musk e donald trump

Bello. Suona bene. Ma il diavolo (anche online) si insinua nei dettagli. Quando Twitter ha deciso, con le aggressioni a Capitol Hill, di bloccare l'allora presidente Trump (cioè il suo @RealDonaldTrump) lo ha potuto fare proprio perché non c'era la vendita di un servizio.

Ma come potrebbe comportarsi Twitter, nella stessa situazione, se un account è stato pagato? Come deve essere considerato @RealDonaldTrump se Trump in quel momento è il presidente e ci fa politica? Twitter avrebbe le stesse mani libere in difesa della responsabilità editoriale che al tempo venne usata per giustificare il bando di Trump?

donald trump twitter

Infine, per iperbole potremmo domandarci: come considerare l'account @ElonMusk se è egli stesso l'editore e il proprietario della piattaforma? Dovrebbe pagare se stesso? E a quel punto le sue parole sarebbero un'attività commerciale o un esercizio della sua libertà di espressione? L'algoritmo della libertà di espressione è come un boomerang, soprattutto per chi lo cita troppo.

