TUTTO ‘STO CASINO PER UN PANGOLINO - SAREBBE L’ANIMALETTO IN VIA D’ESTINZIONE “L’OSPITE INTERMEDIO” IN CUI IL CORONAVIRUS E’ MUTATO DIVENTANDO PERICOLOSO PER L’UOMO - ZANZARE, RODITORI, ANATRE, SUINI, CAVALLI, DROMEDARI E SCIMMIE: SONO POTENZIALI VETTORI DI VIRUS PERICOLOSI…

Nicla Panciera per “la Stampa”

Da dove viene questo coronavirus?

Covid-19 condivide il 90% del genoma con il virus che infetta i piccoli pipistrelli cinesi. Ora si cerca l' animale selvatico, ospite intermedio, in cui il coronavirus potrebbe essere mutato e diventato capace di aggredire l' uomo. Inizialmente si era pensato a due specie di serpenti. Secondo la South China Agricultural University di Guangzhou, si tratterebbe invece del pangolino, piccolo mammifero in via di estinzione. Ma non ci sono ancora conferme.

Com' è avvenuto il passaggio dall' animale all' uomo?

«Il salto di specie avviene perché una proteina del virus muta e viene riconosciuta da un recettore umano: ciò permette al virus di infettare la cellula di un tessuto e quindi generare una patologia», spiega Giorgio Palù, virologo dell' Università di Padova e presidente della Società europea di virologia.

Perché i passaggi animali-uomo sono in aumento?

A causa dell' azione antropica. «Disboscamento e deforestazione - dice Palù - hanno aumentato la vicinanza con le specie selvatiche. Si deve aggiungere il traffico degli animali e l' aumento dei vettori come zanzare e zecche, oltre che contatti intensi»: è ciò che è successo al mercato di Wuhan. Lì non c' è solo pesce, ma si trovano in vendita carcasse e animali vivi di ogni tipo, anche protetti, considerati prelibatezze culinarie e macellati sul posto.

Come si individuano le specie che ospitano e diffondono i virus?

«Le scienze veterinarie studiano le specie nelle quali generalmente circolano batteri e virus. Può però accadere, come in questo caso, che un virus sconosciuto si affacci sulla scena epidemiologica», dice Maria Rita Gismondo, responsabile della struttura di microbiologia, virologia e biomergenze dell' Ospedale Sacco di Milano. Tra le specie più pericolose per l' uomo, ci sono - aggiunge Palù - «i mammiferi».

Quanto è pericoloso questo virus?

«Il nuovo coronavirus si sta propagando a un tasso di riproducibilità pari a 2-2,5 - dice Gismondo -. Il morbillo, per esempio, è molto più contagioso, ma la propagazione di Covid-19 è facilitata da carenze igienico-sanitarie e dai contatti in situazioni di alta densità di persone».

Sono i virus i nostri nemici più pericolosi?

«I virus sono i microbi più diffusi sul Pianeta: esistono virus che infettano piante, animali, batteri, funghi, protozoi e i virus stessi - sottolinea Palù -. Nel nostro intestino ci sono decine di trilioni di batteri e 10 volte più virus che li infettano. E il 10% del nostro genoma è fatto di sequenze virali. Dei virus non ci libereremo mai».

Abbiamo già avuto altre epidemie, dalla Sars alla Mers e all'aviaria, senza dimenticare la suina ed Ebola: quanto è diversa questa emergenza?

Non abbiamo i dati definitivi per stabilire la gravità dell' epidemia. Prevederne l' evoluzione - spiegano gli specialisti - è difficile, perché la situazione è in evoluzione. Questo, come altri virus, convive in molte specie animali, a volte pacificamente e a volte con improvvise «esplosioni» infettive e salti di specie, i cosiddetti «spillover».

Zanzare, roditori, anatre, suini, cavalli, dromedari e scimmie: sono potenziali vettori di virus pericolosi. Mers-CoV, altro coronavirus responsabile della sindrome respiratoria mediorientale, è arrivato all' uomo dai cammelli, mentre la sindrome respiratoria acuta grave, dovuta al coronavirus Sars-CoV, è partita dai pipistrelli e arrivata a noi tramite lo zibetto delle palme. In alcuni casi il virus, oltre a contagiare l' animale, lo fa anche ammalare: succede con l' Hiv negli scimpanzé.

