André Leon Talley, l'esuberante e pionieristico redattore di moda nero che ha scosso l'industria lo scorso maggio con il suo libro di memorie, "The Chiffon Trenches", in cui ha criticato Anna Wintour e Karl Lagerfeld, è tornato a esporre parti del ventre fangoso della moda, anche se inavvertitamente.

Dal 2004, il signor Talley, 72 anni, vive in una villa coloniale di 11 stanze a White Plains, appena a nord di New York City. Anni fa, George Malkemus, l'ex capo di Manolo Blahnik USA, e Anthony Yurgaitis, suo socio in affari e marito, comprarono la casa per circa $ 1 milione, con la consapevolezza che il signor Talley ci avrebbe vissuto e avrebbe pagato Malkemus e Yurgaitis ogni mese.

Malkemus e suo marito lo chiamavano "affitto", e i tre uomini hanno firmato un contratto di locazione di due anni, rinnovabile per altri otto anni. Quel contratto di locazione è scaduto nel 2014 e non è mai stato rinnovato e la quantità di denaro che Talley ha pagato ogni mese variava ampiamente a seconda del suo flusso di reddito.

E poi, nel novembre 2020, Malkemus e Yurgaitis hanno presentato istanza per sfrattare Talley. Alla fine di gennaio, Talley ha presentato una domanda riconvenzionale, dicendo che credeva che questi pagamenti fossero un investimento azionario destinato all'acquisto dell'immobile. Ma non è tanto il caso nello specifico che ci interessa, ma quanto spesso nella moda lavoro, amicizia e favori siano intrecciati.

Più in generale, il problema della casa mette in luce un modello di comportamento endemico nel mondo della moda, in cui regali, favori e influenze sono la moneta di scambio e spesso è difficile dire cosa sia un affare e cosa sia personale.

Può sembrare un fatto minore, ma non lo è: una borsa gratuita, nella speranza che un giornalista possa essere fotografata mentre la mostra in prima fila a una sfilata, serve come pubblicità per un marchio così come un viaggio gratuito per uno show in un paese lontano, con un biglietto e un hotel di prima classe, in cambio di una recensione diventa funzionale.

Un settore in cui "regalare" è un verbo

Un rapporto molto stretto Talley lo aveva anche con Lagerfeld, nelle cui tenute trascorreva spesso le vacanze e i cui doni includevano una spilla Fabergé e un baule gigante di Louis Vuitton.

«Se eri nella vita di Karl, ti vestiva - scrive Talley nel suo libro - Paloma Picasso e Ines de la Fressange erano vestite gratuitamente da Chanel e Fendi. Come lo era Tina Chow». E così anche Talley.

Sebbene questo fosse un esempio estremo di scambio di favori nella moda, è tutt'altro che unico. Nel suo libro di memorie, "Clothes ... And Other Things That Matter", Alexandra Shulman, ex direttrice di British Vogue, scrive di essere stata «dotata di due giacche Chanel dall'ufficio stampa londinese dell'etichetta subito dopo il mio arrivo a Vogue, nel 1992. Costavano circa mille sterline l’una».

Shulman parla anche di redattori che arrivano a Parigi per trovare "armadi pieni di borse Chanel".

Ancora oggi, i prodotti, comprese le ultime scarpe da ginnastica, cosmetici e borse, vengono regolarmente ricevuti da alcuni potenti attori del settore - generalmente editori di riviste di moda patinate o influencer dei social media - da marchi che sperano in una copertura favorevole.

Ma nella moda, che era ed è un settore in cui i salari sono notoriamente bassi e la pressione per rappresentare il marchio è notoriamente alta, è stata a lungo considerata parte dell'economia di base del settore e uno strumento di costruzione di relazioni (che spesso, per i marchi, è considerata una spesa di marketing).

A volte le modelle vengono pagate per la sfilata o il servizio fotografico con abiti o accessori piuttosto che in contanti, o perché sono agli inizi o perché stanno facendo un favore a uno stilista che altrimenti non potrebbe permettersi di pagarle. Tali pratiche promuovono un ambiente in cui tutte le persone coinvolte sono condizionate a fare affidamento non sulla gentilezza di estranei, ma sulla generosità di conoscenti che gravitano nel mondo del lavoro.

Il business dell'amicizia

Inoltre, spesso nel mondo delle riviste esistevano accordi e favori tra datori di lavoro e alcuni dipendenti famosi. A Condé Nast, Talley ha iniziato a lavorare nel 1988, gli stipendi erano spesso integrati da indennità per l'abbigliamento, servizi di auto e ingenti rimborsi spese.

I confini sono ulteriormente offuscati dal fatto che nella moda i rapporti professionali sono spesso coltivati in contesti non professionali: su una spiaggia per un servizio fotografico, dove tutti alloggiano nella stessa località; a cena al Caviar Kaspia di Parigi, per vedere uno spettacolo. Era pratica comune, nelle riviste patinate, assumere alcuni "redattori " per i loro contatti in modo che potessero esortare i loro amici a diventare “sudditi”. E con questi metodi l'obiettività è solo un miraggio.

