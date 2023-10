TUTTO IL MONDO È PAESE: ANCHE IN SPAGNA IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE UCCIDE – LE DISCOTECHE DI MURCIA ANDATE A FUOCO ALL’ALBA DI DOMENICA, IN CUI SONO MORTE 13 PERSONE, DOVEVANO ESSERE CHIUSE. A GENNAIO 2022 IL COMUNE AVEVA EMESSO UN’ORDINANZA DI CHIUSURA DEI LOCALI PER UNA SERIE DI IRREGOLARITÀ. I PROPRIETARI AVEVANO FATTO RICORSO E LE DISCOTECHE ERANO RIMASTE APERTE SENZA AUTORIZZAZIONE…

Estratto da “Avvenire”

incendio discoteca murcia 7

La Spagna è sotto choc dopo che 13 persone hanno perso la vita e 24 sono rimaste ferite nell’incendio che all’alba di domenica ha devastato tre discoteche contigue alla periferia di Murcia […].

Mentre si indaga sulle cause, è polemica dopo che il Comune ha fatto sapere di aver emesso a gennaio 2022 un’ordinanza di chiusura dei locali per una serie di irregolarità. I proprietari avevano fatto ricorso e le discoteche erano rimaste aperte senza autorizzazione, nella totale assenza di controlli.

incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 6

«È impossibile sapere se un locale è aperto o meno» ha detto il sindaco. In realtà l’account Instagram dei locali pubblicizzava i tantissimi eventi.

[…] «È andata via la luce, i corridoi erano un labirinto intasato di fumo » hanno raccontato i sopravvissuti. Altri testimoni riferiscono di non aver mai visto nel locale alcuna uscita di sicurezza segnalata. La maggior parte dei corpi è stata trovata nei privé, dov ’erano in corso alcune feste di compleanno.

incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 4

Tutto fa pensare che si sia trattato di un cortocircuito e che il fuoco sia circolato attraverso l’impianto di aerazione condiviso. Saranno le indagini a dire se le discoteche fossero o meno in regola […].

incendio discoteca murcia 2 incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 10 discoteca teatre murcia incendio alla discoteca teatre di murcia, in spagna 7 incendio discoteca murcia 4 incendio discoteca murcia 5 soccorsi dopo l incendio in discoteca a murcia incendio discoteca murcia 6 incendio discoteca murcia 1 incendio discoteca murcia 3 soccorsi dopo l incendio in discoteca a murcia