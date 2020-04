TUTTO IL MONDO È PAESE – A PARIGI NONOSTANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS LE PERSONE CONTINUANO AD ANDARE IN GIRO – PANIFICI, ROSTICCERIE, FRUTTIVENDOLI E CAFFÈ AL BAR: LE STRADE DELLA CAPITALE IERI ERANO PIENE DI GENTE – PASSEGGIATE ALL'ARIA APERTA E SHOPPING: IL VIRUS RINGRAZIA – VIDEO

Da www.repubblica.it

parigi, gente in giro nonostante l'emergenza coronavirus 4

Panificio, rosticceria, fruttivendolo, il caffè al bar. Nonostante l'emergenza coronavirus i parigini non rinunciano alla spesa della domenica nelle botteghe di quartiere. Il risultato è che rue Montorgueil, nel secondo arrondissement della capitale francese, è piena di persone: c'è chi cammina tra un negozio e l'altro, chi è in coda in attesa di entrare e chi approfitta della bella giornata di sole per una passeggiata all'aria aperta.

