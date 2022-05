28 mag 2022 15:00

TUTTO PUR DI ESSERE NOTATI - UNA SVALVOLONA AUSTRALIANA HA SPESO 80 MILA EURO PER TATUARSI, FARSI SPACCARE LA LINGUA A META' E FARSI RICOPRIRE I DENTI DI DIAMANTI E CRISTALLI - LA 26ENNE, CHE HA IL 98% DEL CORPO TATUATO, SI È FATTA INIETTARE ANCHE DELL'INCHIOSTRO BLU NEGLI OCCHI CHE L'HA FATTA DIVENTARE CIECA PER 3 SETTIMANE: "È STATO COME SE IL TATUATORE AVESSE AFFERRATO 10 FRAMMENTI DI VETRO E LI AVESSE STROFINATI SUI MIEI OCCHI..." - VIDEO