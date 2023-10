TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL “DEEP THROAT” – DUE “GOLE PROFONDE” RACCONTANO I SEGRETI DELLA PRATICA DI SESSO ORALE PIÙ AMATA DAGLI UOMINI: "DÀ LORO UN SENSO DI CONTROLLO, POTERE E MASCOLINITÀ. LA MAGGIOR PARTE DEGLI UOMINI E' INFATUATA DEL PROPRIO PENE” – ''PER PREVENIRE IL SENSO DI SOFFOCAMENTO BASTA…'

Quando è stata la prima volta che hai praticato la "deep throat"?

Donna A: Non saprei dire quando è stata la prima volta. Quanto in fondo bisogna arrivare per considerarsi "gola profonda"? Volevo solo mettermi alla prova. È successo in modo naturale – ho provato ad andare più in fondo e lui ha attivamente provato a facilitarmi.

Donna B: È stata una mia idea. All'inizio l'ho fatto perché pensavo che fosse ciò che "ci si aspetta" da una ragazza quando pratica del buon sesso orale. Volevo essere brava e compiacere il mio partner, così ho provato. Ho fatto prima pratica su una banana. Per fortuna il mio partner ce l'aveva più piccolo di una banana.

Cosa ti ha spinto a provare?

Donna A: Ci sono arrivata tramite una dinamica SM, perché mi sentivo sicura nei confronti del mio partner e avevo questo forte desiderio di compiacerlo e spingermi oltre i miei limiti. Il sesso orale è sesso a tutti gli effetti, la sensazione è quella di fare all'amore con lui con la mia bocca. Significa condividere una parte profonda di me con lui, e lui l'adora e sa che è speciale.

Donna B: Mi piaceva l'idea di impressionare il mio compagno con le mie abilità nel sesso orale. Ora, mi piace praticare il "deep throat" per molte altre ragioni. So che al mio partner piace sentire la punta del suo pene contro la parete della mia gola. Dice che quella parte del mio corpo è super morbida e trasmette una splendida sensazione alla punta del suo pene.

Quale pensi sia l'attrattiva di questa pratica? Sia per gli uomini che per le donne.

Donna A: Lo stessa del sesso orale in generale, l'intimità e la profondità. È una magnifica espressione della dicotomia forza/vulnerabilità del sesso in generale, il condividere e scambiarsi il potere. È una sfida.

Donna B: Alla maggior parte degli uomini piace guardare; la maggior parte degli uomini è infatuata del proprio pene. Quando una donna pratica la "gola profonda", questo dà al partner un senso di controllo, di potere e di mascolinità. Alla maggior parte degli uomini questo piace. Credo che le donne per lo più pratichino il "deep throat" per compiacere il partner. È capitato che lo facessi perché mi trovavo in una posizione di sottomissione nei confronti del mio partner, mentre giocavamo di ruolo. La cosa mi ha eccitato un po' perché mi eccita compiacerlo. In più, in quella situazione, il deep throat faceva un po' parte del gioco dei ruoli.

È qualcosa che gli uomini chiedono spesso?

Donna A: Non così tanto. Parleranno della mia abilità nel farlo, come quando si condividono le rispettive esperienze sessuali. Spingeranno un po' mentre pratico sesso orale su di loro, ma se continuassero a spingere, probabilmente mi fermerei. L'incoraggiamento è una buona cosa ma mirare a tutti i costi a quello, come se alla fine del buon sesso orale si riducesse solo a quello è solamente noioso. So quello che faccio; non ho bisogno di un tipo convinto di dover spuntare a tutti i costi quest'esperienza dalla lista.

Donna B: Non mi è mai capitato un tipo che lo abbia chiesto espressamente. Tuttavia mi sono capitati uomini che hanno detto di gradire quella parte del sesso orale. Personalmente penso che se un uomo percepisce il "deep throat" come un obbligatorio, allora in ballo ci sia questione di predominio. In quel caso consiglio di procedere con attenzione. Non fare mai niente di sessuale con il tuo partner che non ti va di fare.

Quanto è importante il "deep throat" ai fini di una buona prestazione orale?

Donna A: Non è essenziale, ma dipende davvero dal livello di intimità con quella persona o dall'umore del momento. Trovo che in alcuni giorni sia più difficile che in altri, in quel caso non lo faccio, ma il sesso orale che pratico resta comunque della miglior qualità, naturalmente.

Donna B: Secondo la mia esperienza, la maggior parte degli uomini apprezzano la "gola profonda" ma non è in nessun modo essenziale ai fini di un buon sesso orale. La maggior parte della sensibilità per gli uomini è sulla punta del pene. Mulinare un po' la lingua sulla punta del pene con un bel po' di saliva e la tua mano sono tutto quello che ti serve per farlo al meglio.

Hai qualche consiglio su come farlo bene?

Donna A: Familiarizza con calma. Non fare pratica con nessuno che non ti lascia fare le cose secondo il tuo ritmo. Poi utilizzare un sex toy per fare pratica da sola, ma una persona vera ovviamente non se ne sta ferma e la sensazione è diversa – i peni veri possono arrivare molto più giù. Concentrati sulla posizione della lingua– si tende a posizionarla istintivamente e a volte quello che fai potrebbe incoraggiare il riflesso del vomito – per cui concentrati sul tenerla in una posizione che non lo permetta.

Donna B: Non permettere mai a un uomo di soffocarti se non ti piace questa sensazione mentre fai il "deep throat", e non assecondare questo comportamento. Sei tu quella là sotto che gli sta dando piacere. Dovrebbe apprezzare anche solamente il fatto che sei lì.

Come previeni il senso di soffocamento?

Donna A: Onestamente, non lo so. A volte non riesco a impedirmi di provarlo. Non ho idea di come prevenirlo.

Donna B: Spalanca la gola come se stessi sbadigliando o ingoiando una pillola molto grande.

Mettiamo che una donna non voglia eseguire questa pratica. C'è qualcos'altro che può fare in sostituzione che possa ricreare la stessa sensazione?

Donna A: No. È una cosa decisamente unica.

Donna B: Si può utilizzare la mano o le mani e tantissima saliva oppure del lubrificante aromatizzato. Stringi la base del suo pene con una mano e fai scivolare l'altra su e giù lungo la sua asta vicino alle tue labbra come l'estensione della tua bocca. Fai mulinare la lingua sulla punta sensibile nel suo pene o appiattiscila su di esso in modo che la sensazione sia simile a quella del retro della tua gola.

Quali sono i pregiudizi nei confronti del "deep throat", secondo te?

Donna A: Le stesse che riguardano il sesso orale in generale, direi – che si è sempre l'uomo a spinga per ottenerlo mentre le donne preferirebbero di no, che sia automaticamente "brutto" perché è sgradevole farlo bene, e che sicuramente vomiterai... Principalmente penso che il pregiudizio più grande sia che è una cosa davvero degradante e umiliante da fare. Il sesso orale provoca vulnerabilità ancora più negli uomini che a noi. È per questo che fanno gli spacconi e i misogini e si danno delle arie quando se ne parla, per distogliere l'attenzione dal fatto che potremmo letteralmente menomarli nel processo. Voglio dire, in ogni caso, che nessun atto sessuale è intrinsecamente degradante o umiliante. Se qualcosa ti fa sentire così allora questo riguarda la persona con cui lo stai facendo non l'atto in sé.

Donna B: Il più grande pregiudizio è che sia assolutamente necessario ai fini di un buon sesso orale, ma ci sono così tanti modi per utilizzare le mani e la bocca. La "gola profonda" è solamente una di tante mosse possibili.