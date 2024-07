8 lug 2024 09:12

TUTTO QUELLO CHE NON TORNA NELLA MORTE DI ALEX MARANGON - IL 25ENNE, TROVATO MORTO SUL GRETO DEL PIAVE DOPO AVER PARTECIPATO A UN RITIRO "SCIAMANICO" A BASE DI ALLUCINOGENI, AVREBBE DETTO AD ALCUNI AMICI DI ESSERE PREOCCUPATO PER QUEL "RITO" - I CARABINIERI HANNO RIASCOLTATO CINQUE PARTECIPANTI ALL'EVENTO, MA NON IL MUSICISTA-SCIAMANO COLOMBIANO JHONNI BENAVIDES E IL COMPAGNO, UN MEDICO, CHE AVEVANO SEGUITO IL RAGAZZO MENTRE FUGGIVA IN PREDA A UNA CRISI: I DUE SE NE SONO ANDATI VIA LA MATTINA SEGUENTE...