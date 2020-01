TUTTO IL RESTO E' PARANOIA - LA PRESENTATRICE AMERICANA WENDY WILLIAMS È STATA COSTRETTA A SCUSARSI DOPO AVER CAZZEGGIATO SULLA CICATRICE DI JOAQUIN PHOENIX, NATO CON IL LABBRO LEPORINO, INFILANDOSI UN DITO IN BOCCA E SCATENANDO I SOCIAL – NOTA PER ESSERE UNA DONNA SOPRA LE RIGHE, STAVOLTA SI E' COSPARSA IL CAPO DI CENERE E... - VIDEO

DAGONEWS

wendy williams 3

La presentatrice Wendy Williams è stata costretta a scusarsi dopo aver parlato della cicatrice sul labbro di Joaquin Phoenix, nato con il labbro leporino.

Durante il suo programma la donna stava parlando del look insolitamente attraente dell’attore e dei suoi occhi penetranti, prima di parlare del suo labbro leporino, infilandosi un dito in bocca per simulare la malformazione.

Le sue scuse sono arrivate in risposta al calciatore canadese Adam Bighill, che era stato critico nei confronti della presentatrice, sentendosi chiamato in causa visto che il figlio Beau soffre di palatoschisi ed è stato sottoposto a un intervento per “ricucire” la parte superiore del labbro. Anche Cher si è scagliata contro Williams con una serie di post al vetriolo.

wendy williams 1

Dopo cinque giorni in cui era finita nella bufera, Williams si è scusata e ha promesso di donare soldi a Operation Smile e all'American Cleft Palate-Craniofacial Association per aiutare le famiglie con bimbi con labbro leporino. Una bufera che ha travolto Williams, ma non ha sfiorato il candidato al premio Oscar che non è mai intervenuto sulla vicenda.

l'indignazione di cher 2 wendy williams 2 joaquin phoenix 2 il post di scuse di wendy william joaquin phoenix 1 l'indignazione di cher 1