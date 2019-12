TUTTO IL TECH DI CUI NON ABBIAMO (PIÙ) BISOGNO – DAI FLOPPY DISK AI LETTORI MP3: TUTTI I GADGET CHE CI SEMBRAVANO INDISPENSABILI E CHE ABBIAMO DIMENTICATO IN UN BATTER D’OCCHIO – LA MORTE LENTA DELLE VIDEOCASSETTE, SUPERATE PRIMA DAI DVD E POI DA NETFLIX, E QUELLA DELLE CABINE TELEFONICHE, CHE RIMANGONO PER LE STRADE COME MONUMENTI A UN’EPOCA SUPERATA

La tecnologia sfreccia sempre velocemente. Poco più di un secolo fa, intere industrie legate al trasporto con cavalli sono scomparse da un giorno all’altro con l’avvento dell’automobile. Più recentemente, i progressi nella tecnologia di registrazione musicale ci hanno consentito di passare da dischi a cassette, a Cd, e infine a Mp3 e streaming digitale. Anche se oggi potresti non essere consapevole del ritmo febbrile del cambiamento, è facile guardare indietro a dozzine di tecnologie che sono ora completamente obsolete grazie alla velocità del progresso.

I laboratori che stampavano foto in un’ora e che occupavano angoli di strade e centri commerciali

macchine fotografiche usa e getta

Le fotocamere per smartphone hanno reso la fotografia un’attività per tutti. Ma per decenni, usare una macchina fotografica significava scegliere con cura i movimenti, poiché i rotoli di pellicola contenevano un numero finito di scatti e richiedevano che il rullino venisse elaborato e stampato.

Con il miglioramento della tecnologia alla fine degli anni ’70, i servizi di elaborazione delle foto che impiegavano una settimana spesso eseguiti da negozi specializzati di macchine fotografiche hanno lasciato il posto a laboratori che stampavano le foto in un’ora. Questi laboratori sono spuntati in grandi magazzini, negozi di alimentari, negozi di macchine fotografiche e persino chioschi autonomi costosi all’angolo della strada.

Al loro apice nel 1993, c’erano 7.600 laboratori di foto in un’ora negli Stati Uniti e altri 14.700 cosiddetti mini-lab all’interno di catene di negozi come Kmart. Se non hai vissuto negli anni ’80 e ’90, è difficile renderti conto di quanto fossero comuni questi negozi. Naturalmente, non è una sorpresa quello che è successo ai laboratori fotografici di un’ora e agli sviluppatori di foto in generale. Via via che le fotocamere digitali e gli smartphone sono arrivati sul mercato, la necessità di sviluppatori di foto è sparita praticamente da un giorno all’altro.

floppy disk 1

Nel 2015, Bloomberg riferì che nessun’altra attività negli Stati Uniti era diminuita tanto nei 15 anni precedenti quanto i laboratori fotografici di un’ora e, in quell’anno, c’erano solo 190 negozi ancora attivi in tutto il paese.

Per due decenni, ogni computer è stato dotato di un’unità floppy per caricare i programmi.

La storia del floppy disk è indissolubilmente legata alla crescita del personal computer. Sebbene una versione da otto pollici del floppy risalga al 1967, il primo PC IBM fu distribuito con un floppy da 5,25 pollici nel 1981. Contiene 360 kilobyte di dati, che rappresentano circa un terzo di megabyte.

Si chiamava unità “floppy” perché il disco dati era racchiuso in una guaina flessibile, ma il nome rimase anche per la versione da 3,5 pollici molto più rigida che divenne rapidamente equipaggiamento standard su PC per i successivi due decenni.

floppy disk

Fino all’ascesa dei Cd, i floppy disk erano il supporto standard per il modo in cui il software veniva impacchettato, venduto e installato. Non era insolito, ad esempio, ottenere un box con una dozzina di floppy disk per installare un programma di grandi dimensioni (Microsoft Office 97 è arrivato su 55 floppy disk). Alla fine, non solo il software è diventato troppo grande, ma anche un singolo file utente – come un file di canzone MP3 – non poteva stare su un floppy, che conteneva solo 1,44 MB.

Nonostante fosse universale, c’era un enorme interesse a sostituire il floppy per i trasferimenti di file standard. A metà degli anni ’90, molti consumatori possedevano unità di archiviazione come l’unità Iomega Zip, che leggeva ad esempio cartucce intercambiabili da 100 MB, e verso il 2000 circa, le unità flash USB offrirono finalmente una soluzione semplice, economica e ad alta capacità che viene ancora regolarmente utilizzata oggi.

Il 1998 è stato l’inizio della fine per il venerabile floppy. Apple ha presentato iMac G3, il primo personal computer senza floppy, e i produttori di PC hanno seguito lentamente l’esempio negli anni successivi. I floppy hanno resistito per diversi anni, ma Sony – l’ultimo produttore di floppy disk sulla terra – ha smesso di produrre dischi nel marzo del 2011.

obsolescenza programmata 1

Anche se i floppy disk sono ormai del tutto obsoleti, vivono ancora come icona “salva” su molti programmi per computer, anche se i giovani non hanno idea di cosa si tratti.

Gli Assistenti digitali personali sono stati i precursori degli smartphone.

i palmari

Il Personal Digital Assistant, noto come Pda, ha conquistato il mondo negli anni ’90. Non è difficile capire perché: erano proto-smartphone, in grado di dare alle persone il loro primo assaggio del mobile computing tascabile. I Pda memorizzavano le informazioni di contatto, eseguivano app, offrivano giochi e alcuni potevano svolgere attività più avanzate come riprodurre musica e video e accedere a Internet. PayPal ha di fatto iniziato con i Pda come un’app che consentiva agli utenti di Palm Pilot di scambiare denaro.

Newton MessagePad palmare di apple

Gli anni ’90 furono un decennio impegnativo per le aziende tecnologiche che cercavano di inventare il dispositivo portatile perfetto, ma molti concorderanno sul fatto che Apple abbia avviato il movimento Pda nel 1993 con il suo Newton MessagePad, che ha riconosceva la calligrafia inglese. Ma i dispositivi che la maggior parte delle persone effettivamente acquistavano erano il Palm Pilot (che è emerso nel 1996) e il Pocket PC di Microsoft, entrambi diventati, anche se solo per alcuni anni, strumenti aziendali essenziali.

obsolescenza programmata

Certo, non è difficile capire perché siano svaniti. I Pda erano smartphone dell’era giurassica e potevano esistere solo finché nessuno aveva preso le caratteristiche intrinseche di un Pda e ci aveva aggiunto la possibilità di effettuare chiamate telefoniche. Quando Apple ha lanciato l’iPhone nel 2007, si è integrato perfettamente nella vita di tutti i giorni in un modo in cui i Pda non avrebbero mai potuto. Palm ha smesso di produrre Pda semplici entro il 2007, ma ha lanciato uno smartphone senza successo chiamato Palm Pre nel 2009.

Per decenni, gli insegnanti hanno utilizzato proiettori dall’alto per le loro lezioni

proiettori verticali

Il proiettore da soffitto è stato un dispositivo fisso nelle scuole e negli uffici per quasi 50 anni. Il sistema di proiezione mostrava le immagini su una parete o su uno schermo: una luce proiettata verso l’alto attraverso un piano trasparente rimbalzava su uno specchio che deviava la luce di 90 gradi in avanti.

I proiettori da soffitto erano semplici dispositivi, ma richiedevano che il documento fosse trasparente. Per quasi tutti gli studenti dagli anni ’60 agli anni ’90, vedere gli insegnanti scrivere durante una lezione su un foglio trasparente che viene proiettato sul muro era una cosa normalissima.

cassette vhs

Negli anni 2000, i proiettori aerei hanno iniziato a essere sostituiti da una serie di nuove tecnologie. Le scuole hanno iniziato ad adottare lavagne interattive che consentono agli insegnanti di progettare documenti digitali come presentazioni di PowerPoint e altri contenuti più coinvolgenti. Sebbene in alcune scuole ci siano ancora proiettori luminosi in uso, il mercato di questi dispositivi è evaporato. 3M, una società che produce proiettori da oltre 50 anni, ha smesso di produrli nel 2015.

Grazie ai videoregistratori, ogni casa aveva film sui nastri VHS che dovevi riavvolgere.

vhs porno

Immagina di poter guardare un film a casa, quando vuoi. Oppure di guardare un episodio di “Mork e Mindy” che ti sei perso perché sei tornato a casa troppo tardi. Era difficile immaginarlo prima del 1977, ma fu allora che il videoregistratore Vhs debuttò. (La piattaforma sconfisse la Betamax di Sony in gran parte perché era meno costosa e i nastri potevano contenere due di film ore anziché una.)

Vhs era un punto fermo dell’intrattenimento domestico negli anni ’80 e fino agli anni ’90. I videoregistratori hanno consentito il time-shifting o la registrazione di uno spettacolo televisivo da guardare in seguito. E hanno anche dato vita a negozi di noleggio video, che nel 1988 erano decine di migliaia negli Stati Uniti. Prendere un film a noleggio il venerdì sera è stato il passatempo di intere generazioni.

obsolescenza programmata 3

I videoregistratori non sono diventati obsoleti da un giorno all’altro, ma sono morti lentamente. I videofili hanno abbracciato il formato LaserDisc e nel 1998 c’erano 2 milioni di famiglie col LaserDisc. I lettori Dvd sono entrati sul mercato nel 1997, seguiti sia da HD DVD che da Blu-ray.

Nel 1998, l’industria dei videoregistratori ha provato la strada dell’alta definizione con HD VHS. Ma il primo piano di streaming di Netflix ha dato forse il colpo fatale ai nastri analogici di film nel 2007. Funai, l’ultima azienda sulla terra a produrre videoregistratori, ha interrotto la produzione nel 2016.

Gli annunci hanno mantenuto i giornali cartacei in vita per più di un secolo, ma Craigslist se ne è sbarazzato rapidamente.

annunci sui giornali

Forse la cosa più antica a morire di questa lista sono gli annunci che hanno reso i giornali redditizi per la maggior parte del secolo. La prima sezione di annunci moderni fu pubblicata sul Philadelphia Public Ledger poco dopo la fine della guerra civile. In alcuni casi, nel corso del XX secolo, gli annunci non personali rappresentavano fino al 40% delle entrate dei giornali. Era il punto di riferimento delle persone per comprare e vendere oggetti per la casa, trovare auto usate e cercare lavoro.

craig newmark fondatore di Craigslist

Verso la metà degli anni ’90, tuttavia, Internet stava sottraendo annunci ai giornali. Senso comune vuole che un sito in particolare – Craigslist – avrebbe ucciso da solo gli annunci pubblicitari di giornali, poiché il sito era facile da usare e la maggior parte degli annunci erano gratuiti. Nel 2006, l’ Economist scrisse che il fondatore di Craigslist “Craig Newmark … ha lavorato probabilmente più di qualunque altro fattore per distruggere le entrate dei giornali”.

Nel 2010, Poynter ha riferito che le entrate pubblicitarie da annunci erano diminuite del 70% negli ultimi 10 anni.

Tanto tempo fa, la maggior parte delle persone trasportava mappe stradali cartacee in auto.

mappe stradali

Le mappe stradali sono state un oggetto immancabili in ogni auto. Per esempio, negli Stati Uniti, dopo la costruzione del sistema autostradale interstatale, è diventato popolare per aziende come Rand McNally creare mappe stradali per le compagnie di carburante, che in genere davano in omaggio mappe alle stazioni di servizio. A metà degli anni ’60, erano state date almeno 200 milioni di tali mappe stradali.

Com’era prevedibile, i navigatori Gps hanno fortemente ridotto le vendite delle mappe stradali – semplicemente non sono più fondamentali. Le carte stradali hanno iniziato a perdere valore alla fine degli anni ’90, quando siti come MapQuest hanno permesso agli utenti di creare indicazioni stradali dettagliate e stamparle sulla propria stampante di casa.

MapQuest

Alla fine, le auto hanno iniziato a essere progettate con il Gps integrato e oggi, anche questa innovazione non è essenziale, grazie agli smartphone con Gps e alle app cartografiche.

Oggi i dipartimenti statali del turismo stampano molte meno mappe, se non affatto. Nel 2012, la Pennsylvania stampava solo un quarto dei 3 milioni di mappe che aveva stampato un decennio prima e lo stato di Washington aveva fermato del tutto la produzione. E sebbene Rand McNally continua a vendere mappe, prova a trovare qualcuno che conosci che ne abbia una in macchina.

ipod

I lettori MP3 erano fondamentalmente iPhone che non potevano effettuare chiamate telefoniche

Come i Pda, i lettori Mp3 sono una tecnologia che ha avuto un breve momento d’oroi. Il primissimo modello, MPMan F10, è arrivato alla vendita al dettaglio nel 1998 e l’intera categoria è stata dichiarata sostanzialmente morta entro il 2012, grazie all’ascesa dello smartphone.

Forse non c’è stato segnale migliore del fatto che gli Mp3 fossero obsoleti quando nel 2014 Apple interruppe la produzione della maggior parte degli iPod, la linea di prodotti che praticamente definiva il lettore Mp3. Anche Steve Jobs capì cosa stava succedendo e una volta definiì l’iPhone “il miglior iPod che abbiamo mai realizzato”.

lettori mp3

Ma nel periodo in cui erano in circolazione, i lettori Mp3 sono stati una rivelazione per le persone che volevano musica in movimento. Erano migliori dei lettori di cassette portatili perché non avevano parti mobili ed erano spesso più piccoli.

Ma all’inizio, i lettori Mp3 erano dispositivi goffi. In genere richiedevano di copiare una quantità limitata di musica sul dispositivo tramite un cavo o di copiare tracce su una scheda di memoria, quindi di inserirla nel lettore. I dispositivi successivi potevano sincronizzarsi con il computer desktop, ma spesso mancava ancora la memoria: il Rio PMP300, un lettore popolare del 1998, veniva fornito con 32 MB. Nel 2001, Apple ha introdotto l’iPod, una versione raffinata del concetto di lettore musicale portatile ed è diventato il lettore più popolare sul mercato.

FLOPPY DISK FIRMATO DA STEVE JOBS

Alla fine, i lettori Mp3 sono scomparsi per lo stesso motivo per cui molte cose sono diventate obsolete – è stato completamente incorporato dagli smartphone.

Solo 20 anni fa c’erano 2 milioni di cabine telefoniche negli Stati Uniti.

cabina telefonica

Non molto tempo fa per trovare una cabina telefonica bastava camminare su una qualsiasi strada di città. Ma quando è stato realizzato il film “Phone Booth” di Colin Farrell nel 2003, i produttori del film hanno dichiarato che l’ultima cabina telefonica a Manhattan era stata rimossa mentre il film veniva girato in città.

C’era una ragione non intenzionale per cui le cabine telefoniche erano diventate così popolari in primo luogo.

cabina telefonica per parlare con i defunti 3

Nel 1967, la Corte Suprema degli Stati Uniti decretò che le persone avevano un diritto sancito dal quarto emendamento alla privacy nelle cabine telefoniche, e così divennero rapidamente un paradiso per i criminali per condurre affari per le strade. Indipendentemente dal motivo per cui sono state utilizzate, le cabine telefoniche erano onnipresenti: c’era più di un milione di cabine telefoniche nel 1960 negli Stati Uniti e nel 1999 ce n’erano 2 milioni.

cabina telefonica

Oggi ci sono solo circa 100.000 telefoni a pagamento negli Stati Uniti, ovvero appena in più di quanti ne esistessero nel 1902.

Sebbene non sia un mistero il motivo per cui i telefoni a pagamento sono oggi meno popolari di quanto non fossero alcuni decenni fa – tutti hanno un telefono in tasca – c’erano anche fattori di politica pubblica coinvolti. Come riportato nell’Atlantic, un certo numero di città ha trascorso gli ultimi decenni a lavorare in silenzio per rimuovere i telefoni a pagamento o disconnetterli per tentare di ridurre il crimine.