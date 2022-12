28 dic 2022 14:12

TUTTO VA BENE, “MADAME” LA MARCHESA – MARCO TRAVAGLIO OGGI SI È SVEGLIATO GARANTISTA E DIFENDE A SPADA TRATTA LA CANTANTE, INDAGATA DALLA PROCURA DI VICENZA PER IL GIRO DI FALSI VACCINI ANTI COVID: “COM’È POSSIBILE CHE, IN UN PAESE DEMOCRATICO COME L'ITALIA, CHI NON SI FA DUE O TRE PUNTURE SENZA FARE NULLA DI MALE A NESSUNO PASSI PER UN DELINQUENTE, MENTRE CRIMINALI CONCLAMATI SCORRAZZANO INDISTURBATI NELLE ISTITUZIONI, MAGARI DISCETTANDO DI RIFORME DEL FISCO E DELLA GIUSTIZIA?”