Un anno e mezzo fa Fabrizio Corona era stato sul punto di sposare l’imprenditrice Lia Del Grosso (erano state affisse anche le pubblicazioni), poi la coppia si è divisa. Questa volta l’ex fotografo di gossip sembra davvero intenzionato ad arrivare all’altare con Sara Barbieri, la modella che nel 2021 gli ha cambiato la vita. «Sara la sposo, noi due ci sposiamo», ha annunciato al settimanale «Chi», rivelando che le nozze «saranno a settembre, forse ottobre e saranno familiari, intime».

La differenza d’età — lei 22 anni, lui 48 — non lo spaventa per niente. «Lei ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina — assicura Corona —. Il nostro è vero amore. Anche perché sono…. Nullatenente. Ma sono un buon partito. Non sulla carta». Per la Barbieri l’ex fotografo ha solo parole piene d’amore. «Sara è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde, come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita».

Una storia la loro vissuta il più possibile lontano dai riflettori, a dispetto della professione di lei e della fama di lui. «Perché sposarla? Perché attribuisco un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso — spiega ancora Corona: dal 2001 al 2014 è stato sposato con Nina Moric, dalla quale ha avuto il figlio Carlos — . Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio».

Pochi giorni fa l’ex re dei paparazzi ha ottenuto l’affidamento terapeutico in una struttura comunitaria a Limbiate (Monza Brianza), in attesa del 17 settembre 2024, quando scadrà la pena e potrà davvero ridare spazio ai sogni, come quello di trasferirsi negli Usa.

