UBRIACONI DI TUTTO IL REGNO, UNITEVI! - IERI SERA IN GRAN BRETAGNA SI FESTEGGIAVA IL “THIRSTY THURSDAY” PRE NATALIZIO, CON MIGLIAIA DI PAZZARIELLI CHE HANNO FOLLEGGIATO IN TUTTO IL PAESE E CENTINAIA DI RAGAZZE CON GONNELLINE INGUINALI ADDOBBATE DA "MAMME NATALE" – OCCHIO CHE I FESTEGGIAMENTI NON SONO FINITI: STASERA È IL “MAD FRIDAY” E SI RICOMINCIA. PROSIT! – FOTOGALLERY

Dagonews

Trinconi di tutto il Regno, unitevi! Ieri in Gran Bretagna si festeggiava l’ultimo “thirsty Thursday” (il “giovedì assetato”) dell’anno e per celebrare la fine dell’anno lavorativo e l’avvicinarsi del Natale i festaioli hanno assalttato pub e locali di tutto il Regno Unito. Tra vino e birra a fiumi e gonnelline inguinali delle ragazze addobbate da Mamme Natale hot, c’è stato il solito carnevale del collasso, con i poveri residenti delle grandi città che si sono visti vomitare e urinare alle porte di casa.

Ma i festeggiamenti per l’allegro popolo britannico non sono ancora finiti. Stasera è il “Mad Friday”, che non a caso viene chiamato anche “venerdì dell’occhio nero”, a causa dell’impennata nel numero delle risse. La polizia e i paramedici sono pronti a un’altra notte di follie ma hanno già fatto sapere che “non agiranno da babysitter” con i giovani che vogliono sballarsi…Prosit!

