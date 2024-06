UCCELLI, SVEGLIA: E’ TORNATA ADRIANA CHECHIK – LA PORNODIVA DI FAMA MONDIALE, CON MILIONI DI FOLLOWER, ERA FUORI DAL GIRO DAL 2022 QUANDO SI ERA ROTTA LA SCHIENA CON PROBLEMI ALL’APPARATO URINARIO – BARBARA COSTA: “SI E’ SOTTOPOSTA A DUE INTERVENTI MA ORA FATICA A RAGGIUNGERE ORGASMI APPAGANTI. HA PERSO LA SENSIBILITÀ DI PARTE DEI NERVI DELLA SUA VULVA. IL POSITIVO È CHE LA SUA INDISPOSIZIONE A ORGASMI NON È PERMANENTE. È TORNATA NEL BUSINESS PERCHE’ E’ GRAZIE AI SOLDI DEL PORNO CHE SI È POTUTA CURARE, E RIFIORIRE. RIPROPONENDOSI COME UNA VERA…”

Barbara Costa per Dagospia

adriana chechik 9

La "sbranapeni" è tornata! La "ragazza dai buchi i più cattivi" fa e farà ancora porno! Adriana Chechik è di nuovo porno tra noi! È incredibile, e c’è da smentire tutto quello che su Adriana girava (e pure io ho scritto) fino a poco fa: non è vero che lascia il porno, lei è in furente pornografica attività, e il suo corpo… funziona!!!

adriana chechik ottobre 2022

Adriana Chechik, 32 anni, lo dico a qualche smemorato ma di più ai pornomani esordienti, è pornodiva di fama mondiale, ha milioni di follower, bi-milioni di views sotto ai suoi video, ma era ferma e fuori dal porno dal 2022. Dal giorno che, dopo una esibizione non porno, si era rotta gravemente la schiena, e sfasciato l’apparato urinario, spaccato in più parti, senza più autonomia di minzione. E una ridotta in tali pessime condizioni, come può dopo meno di due anni ripresentarsi a fare porno?

adriana chechik ottobre 2022 (1)

Adriana si è sottoposta a due delicatissimi interventi per guarire dalla lesione spinale, più altre operazioni per il ripristino dei suoi organi intimi, che ora a urinare sono ok, ma non lo sono riguardo altri aspetti: Adriana non riesce a squirtare, come prima, “faccio solo poche gocce, e con fatica”, e ha problemi a godere. A raggiungere orgasmi appaganti. Adriana ha perso la sensibilità di parte dei nervi della sua vulva. Il positivo è che la sua indisposizione a orgasmi non è permanente. Adriana è sotto terapia per riottenere la sensibilità e il benessere sessuale completo, seppur non squirtante in quantità pari al passato.

adriana chechik 8

È un guaio per chi, come Adriana, dello squirting del porno, come pure nella vita privata, ne aveva fatto marchio di fabbrica, e lauti bonifici. Ma in definitiva: perché una superstar del porno, dopo 10 anni a pornare sui maggiori set, 11 Oscar del Porno conseguiti, e un incidente funestissimo riportato, non se ne sta tranquilla nella sua villona sulle colline di L. A., se non a vivere di rendita, come potrebbe, comunque ad occuparsi d’altro, preferendo un qualsiasi campo, volendo anche a completare gli studi per una laurea in bio chimica a cui mancano uno o due esami?

adriana chechik 7

E inoltre, i più attenti a Adriana via social l’hanno rinfacciato: non eri tu, cara Chechik, ad aver dichiarato “il porno non è più la mia vita”, e peggio, che “io, il porno lo odio”? Adriana gli ha ribattuto senza peli: “Sì, l’ho detto, ma quando stavo male, ero nei giorni di riabilitazione più neri”.

adriana chechik 6

La verità è che Adriana torna nel porno non solo perché “io ne ho una fame… mi mancava troppo”, e non solo perché “io ne sono la regina, e non lascio la mia corona a nessuno, tantomeno a Angela White, che ha più Oscar di me, per il momento”, e lei non è a corto di soldi (i conti col fisco sono sanati, ma niente risarcimento per le parti rotte), bensì tanto per una sorta di “grazie” dovuto ai milioni di fan col porno conquistati. È grazie ai soldi del porno – ovvero, a tutti i fan che l’hanno seguita senza mai lasciarla – che Adriana è una statunitense benestante sicché si è potuta curare, e rifiorire. In tal modo riproponendosi la tr*ia sfolgorante che è sempre stata.

adriana chechik 5

Dare della tr*ia, a Adriana, (e come a chi, donna, e occidentale, lo reclama perché fuori e oltre ogni patriarcato), è farle graditissimo complimento: lei è la prima a firmarsi una “nasty, bratty slut”, e i termini con cui l’ho elogiata all’inizio, "sbranapeni", e "la ragazza dai buchi più cattivi", non me li invento: graffiano ciò che Adriana era, è, e orgogliosa sarà. I video che a lei delizia girare – e come – la innalzano a signora di un porno ferino, e voracemente femmina, in cui Adriana è oggetto delle sue voglie. Né di nessuno o di altro. Adriana ha nobilitato un porno – e un sentirsi e un rivendicarsi pornostar – in cui non esiste dominio che non sia la propria libera e femminea decisione e avidità di lingue, ani, e peni, e vagine.

adriana chechik 4

Dice Adriana: chi fuori e dentro i social “insulta noi pornoattrici, è una persona infelice a cui auguro di aggiustare la sua vita. Che mai si aggiusta da sé”. E chi denigra il porno causa di ogni male sociale, cacci fuori p*lle o clitoridi d’attaccarlo davanti a Adriana Chechik: “Siamo onesti: si usa il corpo per vendere qualcosa. Lo fanno i/le cantanti, lo fanno i/le attrici, finanche i politici”. E le influencer? Non usano il loro corpo per fatturare? “Noi pornostar ci facciamo sesso, e vendiamo prodotti sessuali. A volte artistici”. Se Adriana è netta contro l’esposizione dei minori al porno, “i genitori… che si prendano le loro responsabilità!”. Puntuale chi si lancia contro il porno “lo fa per ottenerci facile ipocrita attenzione mediatica”.

adriana chechik 3

Adriana ce lo giura: “Sono qui, e farò ancora cose pazze, tranne lo squirting, tranne il pissing, sia attivo che passivo”. Infurierà nei suoi cavalli di battaglia, orge spermatiche, docce spermatiche, e gole profonde a più peni, e “anale, parecchio anale”, visto che, dalle parti del suo lato B, “l’insaziabilità è la medesima”, e basta che i sessi maschi partner di scena “non siano curvi, non lo sopporto!”.

adriana chechik 2

Adriana ha cambiato agente, e ha scelto una donna, la padrona di "Zen Models", Veronica Nolind. E Adriana è piena di prenotazioni, sui set, fino a agosto. Ha appena girato un anale “con uno dei peni più grossi in giro, ed è stata vertigine assoluta, e reciproca”, e tra le sue scene "return", su OnlyFans, c’è il 3some con Cami Strella e Liev Lieben. Pronti a farvi (p*ppolarmente) stracciare il pene?

adriana chechik 16 adriana chechik 15 adriana chechik 1 adriana chechik 14 adriana chechik 13 adriana chechik 12 adriana chechik 10 adriana chechik 11 adriana chechik 17