2 apr 2024 09:12

UCCISO IN UN AGGUATO A BARI LELLO CAPRIATI, NIPOTE DEL BOSS TONINO - ERA STATO SCARCERATO QUALCHE TEMPO FA DOPO AVER SCONTATO 17 ANNI PER CONCORSO NELL'UCCISIONE DI MICHELE FAZIO, IL 15ENNE UCCISO PER ERRORE A BARI VECCHIA IL 12 LUGLIO 2001 - IL CLAN CAPRIATI E’ SALITO ALLA RIBALTA PER LE PAROLE DEL GOVERNATORE DELLA PUGLIA, MICHELE EMILIANO, CHE AVEVA PARLATO DELLE MINACCE SUBITE DA ANTONIO DECARO A BARI VECCHIA QUANDO ERA ASSESSORE E DI ESSERE ANDATO DALLA FAMIGLIA DEL BOSS PER FARLE CESSARE…