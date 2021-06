LA UEFA HA MINACCIATO IL 3-0 A TAVOLINO SE LA DANIMARCA NON FOSSE TORNATA IN CAMPO DOPO L'ARRESTO CARDIACO DI ERIKSEN - SECONDO PETER SCHMEICHEL, EX PORTIERE E PADRE DELL'ATTUALE TITOLARE TRA I PALI DELLA DANIMARCA, NON SONO STATI I GIOCATORI AD INSISTERE PER TORNARE IN CAMPO: "SO CHE NON E' LA VERITA'. AVEVANO TRE OPZIONI: GIOCARE SUBITO GLI ULTIMI 50 MINUTI; RINVIARE AL GIORNO SEGUENTE OPPURE..."

La Uefa ha messo nelle condizioni la Danimarca di decidere se perdere 3-0 qualora non fosse riuscita a portare a termine la partita con la Finlandia. Lo ha rivelato l'ex portiere danese Peter Schmeichel, come riporta il quotidiano britannico Sun.

La partita è stata interrotta poco prima dell'intervallo quando il centrocampista danese dell'Inter, Christian Eriksen, è crollato in campo per un arresto cardiaco. Dopo la rianimazione cardiopolmonare il calciatore è stato portato in ospedale, dove è stato confermato che era sveglio e stabile dopo l'arresto cardiaco.

La partita del Gruppo B è stata sospesa, ma le squadre sono poi tornate in campo per giocare con la Finlandia. L'Uefa ha fatto subito sapere che il match è ripreso su espressa richiesta di Eriksen. Ma l'ex portiere danese Schmeichel, il cui figlio Kasper era in porta sabato, ha rivelato che la sua nazione avrebbe perso la partita se non l'avesse completata.

Schmeichel ha dichiarato nel programma televisivo “Good Morming Britain”: «Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vedi la verità. Sono rimasti con tre opzioni. Una era quella di giocare subito e far giocare gli ultimi 50 minuti. L'altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0».

