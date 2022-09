The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

La regina Elisabetta è morta a 96 anni, Carlo è re

(ANSA) - La regina Elisabetta, 96 anni, è morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea - si erano aggravate nelle scorse ore. L'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace: "Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral", vi si legge. Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che "il Re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra". La Bbc ha fatto seguire l'annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell'inno God Save the Queen. (ANSA).

2. BIOGRAFIA DELLA REGINA ELISABETTA

Da www.cinquantamila.it - La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

regina elisabetta 2

Elisabetta II (Elizabeth Alexandra Mary), nata a Londra il 21 aprile 1926. Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth (dal 6 febbraio 1952). Governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra (ab eodem die)

• Figlia primogenita di Albert, duca di York, secondogenito di re Giorgio V e quindi secondo nella linea di successione al trono britannico, e di Elizabeth Bowes-Lyon, duchessa di York, «fu battezzata il 29 maggio con l’acqua del fiume Giordano e pianse per tutto il tempo. Nel 1930, il 21 agosto, nacque sua sorella Margaret Rose. Il 10 dicembre del 1936 la nanny Marion Crawford informò le bambine che zio David, Edoardo VIII, aveva abdicato e che il loro padre era il nuovo re: “Questa sera, quando tornerà a casa, dovrete fargli l’inchino”.

la regina elisabetta 1

Margaret chiese a Elisabetta: “Questo vuol dire che poi diventerai anche tu regina?”. “Suppongo di sì”, rispose Elisabetta. “Povera te”, disse Margaret. Elisabetta non è mai andata a scuola, ma studiava con i precettori. […] Il 22 luglio del 1939, quando aveva 13 anni, fu portata dai genitori con la sorella Margaret in visita al Collegio navale di Dartmouth.

Le principesse furono affidate a un cadetto diciottenne, Filippo di Grecia, molto bello e straordinariamente simpatico. Elisabetta se ne innamorò subito. […] Nel 1945, come migliaia di altre ragazze della sua età, si arruolò nell’Auxiliary Territorial Service, dove imparò a guidare e aggiustare i motori.

la regina e il duca di edimburgo alle prove della cerimonia di incoronazione nel 1953

L’8 maggio, il giorno della vittoria in Europa, volle andare con la divisa da ausiliaria sul balcone di Buckingham Palace, con Churchill e con la sua famiglia. Quel giorno uscì per strada con la sorella Margaret a festeggiare con la folla la fine della guerra. Il 21 aprile del 1947, compiuti 21 anni, Elisabetta pronunciò dal Sudafrica alla radio uno dei suoi discorsi più importanti: “Io dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo”. […]

Elisabetta e Filippo si sposarono il 20 novembre nell’Abbazia di Westminster, dopo che lui era stato insignito da Giorgio VI del titolo di Duca di Edimburgo. Londra era ancora piena di macerie, e per l’abito da sposa lei usò i buoni del razionamento dei quali disponeva. Nel 1948, il 14 novembre, nacque Carlo. Nel 1950, il 15 agosto, nacque Anna. Nella notte del 6 febbraio 1952 Giorgio VI morì nel sonno nella residenza di Sandringham.

la regina elisabetta e liz truss 4

Elisabetta era in Kenya con Filippo e diventò regina mentre si trovava al Treetops Hotel, un albergo realizzato sui rami di un albero. […] Il 2 giugno del 1953 fu incoronata regina in una sontuosa cerimonia trasmessa in diretta dalla televisione. […] Nel 1955 la regina proibì alla sorella Margaret di sposare il capitano Peter Townsend, perché divorziato. Totalmente assorbita dagli impegni di sovrana, Elisabetta delegò a Filippo la cura dei figli. […]

re giorgio con elisabetta e margaret nel 1947

Nel 1960, dieci anni dopo Anna, nacque il principe Andrea e nel 1964 Edward, l’ultimo suo figlio. Ogni martedì, Elisabetta cominciò a ricevere il primo ministro: dopo Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson. L’impero cominciò a disgregarsi: la Giamaica, la Costa d’Oro, l’Unione del Sudafrica proclamarono l’indipendenza. […] Nei colloqui con i primi ministri Edward Heath e Harold Wilson, Elisabetta dovette affrontare le prime gravi crisi del suo regno, con gli scontri nell’Irlanda del Nord e gli scioperi dei minatori. […]

la regina elisabetta al windsor horse show 13

Nel 1977 si celebrò il Giubileo d’argento dell’ascesa al trono, 25 anni di regno. Per festeggiarlo con i sudditi, la regina e Filippo compirono un viaggio massacrante, che toccò in soli tre mesi 36 Paesi, compresa l’Australia, le isole Fiji e le Tonga. Nel 1979 Margaret Thatcher diventò primo ministro. […] I suoi rapporti con la regina non furono buoni. […] L’anno peggiore fu il 1992, con l’incendio al Castello di Windsor, il divorzio tra la principessa Anna e Mark Phillips, la separazione tra il figlio Andrea e la moglie Sarah, le imbarazzanti rivelazioni del libro di Andrew Morton su Diana, le trascrizioni delle telefonate tra Carlo e Camilla, le rivelazioni sulla storia tra Diana e il venditore di auto James Gilbey, che la chiamava “strizzolina”, e l’annuncio in dicembre che Carlo e Diana si sarebbero separati.

incoronazione elisabetta

Come se non bastasse, l’isola di Mauritius abolì la monarchia, ultimo Paese africano a lasciare il Commonwealth. Le pressioni del governo e dell’opinione pubblica costrinsero infine Elisabetta a decidere di pagare le tasse a partire dal 1993. Non c’è da stupirsi se pochi giorni dopo l’incendio al castello, parlando alla Guildhall di Londra, la regina definì il 1992 il suo “annus horribilis”. […] Nell’agosto del 1997 la principessa Diana morì. […] Elisabetta si trovava a Balmoral in Scozia e pensò che la cosa più importante fosse proteggere i suoi nipoti, William e Harry, dalla curiosità dei media e cercare di consolarli per la perdita della loro madre.

la regina elisabetta e diana

Ma la morte di Diana causò in Gran Bretagna e nel mondo una commozione così forte che il sentimento popolare si rivoltò subito contro la famiglia reale, accusata di essere responsabile della tragedia della “principessa del popolo” e di non renderle il dovuto omaggio. Accuse che la regina non comprendeva: per lei Diana era ormai un’estranea. […]

elisabetta ii e winston churchill

Ma in poche ore la regina capì che stava commettendo un errore: tornò a Londra e pronunciò il famoso discorso televisivo con il quale rendeva omaggio alla memoria di Diana, come sovrana e come nonna dei suoi figli. […] La morte di Diana segnò una svolta nel rapporto tra la regina e i suoi sudditi, e diede inizio a un grande lavoro degli esperti di comunicazione per riabilitare l’immagine di Carlo e Camilla, che si sposarono nel 2005 nel municipio di Windsor senza particolare sfarzo. […] Nel 2002 morirono a pochi mesi di distanza la regina Madre Elizabeth (a 102 anni) e la principessa Margaret, le due persone alle quali la regina era più legata e le uniche, a parte Filippo, con le quali si confidava apertamente.

La regina Elisabetta con il marito Filippo

Nel 2007, Elisabetta e Filippo festeggiarono i 60 anni di matrimonio. […] Nel 2007 Elisabetta diventò il sovrano regnante più anziano della storia britannica, e [nel novembre 2008 – ndr] conquistò molte simpatie quando chiese ai broker della City come mai non si fossero accorti dell’arrivo della crisi, che era costata anche a lei alcuni milioni di sterline. Nel 2011 diede l’assenso alle nozze del nipote William con Kate Middleton, figlia di genitori borghesi. I tempi sono cambiati, e anche la monarchia lo deve fare.

A tal punto che nel 2012 Elisabetta ha accettato di comparire in un filmato accanto a James Bond, impersonato dall’attore Daniel Craig, per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, nella quale si fingerà che Bond e la regina scendano con il paracadute sullo stadio. Kate ha dato alla luce George e poi Charlotte, che perpetuano la simpatia popolare nei confronti della famiglia e assicurano la continuazione della dinastia. Nel 2012 la regina ha celebrato il Giubileo di Diamante, 60 anni di regno. […] Nel settembre del 2015 il suo regno ha superato quello della regina Vittoria, durato 63 anni e 217 giorni» (Vittorio Sabadin).

elisabetta ii e il principe filippo

• Nel 2017 ha conquistato due nuovi primati, diventando il prima monarca britannico a celebrare il Giubileo di Zaffiro (65 anni di regno, il 6 febbraio) e le nozze di platino (70 anni di matrimonio, il 20 novembre).

• Nell’estate del 2017 si parlò della sua intenzione di regnare fino ai 95 anni, per poi affidare a Carlo la sola reggenza, senza tuttavia abdicare. Tali voci furono tuttavia smentite.

la regina elisabetta alla tenuta di sandringham 2

• Nel corso del suo regno, ha visto avvicendarsi 7 papi (da Pio XII a Francesco), 14 presidenti degli Stati Uniti (da Harry Truman a Joe Biden) e 15 primi ministri del Regno Unito (da Winston Churchill a Liz Truss).

• Nota la sua passione per cavalli e cani (amatissimi soprattutto i corgi). «Anche se il suo patrimonio personale è stimato intorno ai 530 milioni di dollari, The Queen resta parsimoniosa. Ama indossare i famosi tailleur nei toni pastello più volte, così come gli amati cappellini. E, secondo il Financial Times, nel 2011 ha fatto arrivare ai membri del personale di Buckingham Palace il seguente messaggio: “La vostra attenzione dev’essere rivolta allo spegnimento di tutte le luci inutilizzate”; per la cronaca, il palazzo vanta 775 camere. E a quasi 92 anni continua a cavalcare» (Stefania Saltalamacchia).

il principe filippo e la regina elisabetta il 20 giugno del 1959

• «Suo marito nell’intimità la chiamava “cabbage” (cavolo) e “sausage” (salsiccia), mentre solo i parenti più stretti sono autorizzati a chiamarla “Lilibet”, il suo soprannome da bambina. Per tutti gli altri Elisabetta II è Her Majesty» (Marzia Apice).

• «Elisabetta II fa amare Londra perché ne rappresenta l’ultima icona pop. Ritratta da Andy Warhol e Francis Bacon, ha nominato baronetti i Beatles e prestato il volto ai dischi dei Sex Pistols; sei James Bond del cinema, dal primo Connery del 1962, hanno agito nel suo nome. Elisabetta è diventata un portachiavi o un magnete da frigo negli shop turistici – come le cabine telefoniche rosse e i bus a due piani – e tuttavia è rimasta perfettamente irraggiungibile. […] Prima monarca dell’epoca del turismo di massa, suscita un giro di affari di miliardi di sterline» (Andrea Fontana)

La regina Elisabetta con il principe Carlo e Camilla

• «Non posso guidarvi in battaglia, non vi do leggi né amministro la giustizia, ma posso fare qualcos’altro: posso darvi il mio cuore e la mia devozione per queste vecchie isole e per tutti i popoli della nostra fratellanza di nazioni. Credo nelle nostre qualità e nella nostra forza. Credo che insieme possiamo costituire un esempio per il mondo» (dal discorso natalizio del 1957, il primo a essere stato trasmesso in televisione).

3. L'ULTIMA MONARCA GLOBALE

Roberto D'Agostino per "Vanity Fair"

Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 19 aprile 2022

regina elisabetta principe filippo 3

Benché dotata soltanto di centosessantadue centimetri di statura e quindi negata a un’andatura da amazzone, pur sembrando fragile e come dipinta all’acquarello, questa minuscola figurina seduta sul più antico e prestigioso trono del mondo, dopo quello del Papa, ha il potere di far arrestare Boris Johnson, di sciogliere il Parlamento, di nominare i vescovi anglicani, di dichiarare la guerra e di fare la pace, e perfino di chiedere, se le gira storto il pallino, l’impiccagione di chi uccide uno dei cigni o delle anatre che nuotano negli stagni del parco di St. James e che portano impresse sotto l’ala la corona e le iniziali di Elisabetta regina.

«Sua Maestà è una bella ragazza / Ma non ha molto da dire», cantava il Beatle Paul McCartney in una canzoncina giocosa dell’album del 1969 Abbey Road. Parole che vengono in mente ogni volta che la regina Elisabetta spunta nei notiziari, cosa che è accaduta spesso negli ultimi anni, con la serie Netflix The Crown, la morte di suo marito, il principe Filippo, lo scorso aprile, e le sue disavventure da prima pagina della schiatta reale.

la regina elisabetta, principe filippo con carlo e anno nel 1951

Alla fine di ottobre però, la notizia che la regina era ricoverata in ospedale «per alcune indagini preliminari» aveva sollevato un diverso livello di emozione e ansia, non del tutto alleviato dal rassicurante addendum che lei «rimane di buon umore».

Anche a 95 anni, con 70 anni sul trono, fresca di vedovanza, la regina Elisabetta mantiene una padronanza mostruosa del suo mestiere di regina. Benché sprovvista di humour, ossessionata invece dalla coscienza della sua posizione, imbevuta d’esaltato senso del dovere in puro stile inglese, in un’epoca in cui la vecchiaia e il privilegio ereditario sono in gran parte fuori moda, Elisabetta è stata sempre tenuta in grandissimo spolvero mediatico, come testimoniano i suoi indici di popolarità nei secoli costantemente elevati. Del resto, nessun altro capo di Stato è riuscito a fondere gli antichi riti della monarchia ereditaria con il governo democratico come lei.

regina elisabetta principe filippo

Esistono una dozzina di monarchie in Europa e circa 27 Paesi con famiglie reali in tutto il mondo, ma al di là dei loro regni, poche persone sono anche consapevoli che la Norvegia ha un re (Harald V) o la Thailandia può nominare il sovrano (l’attuale si chiama Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun), tanto meno prendere sul serio il «matrimonio reale Romanov» allestito a San Pietroburgo. Ma quando la regina Elisabetta toglierà la sua presenza secolare, è dubbio che il principe Carlo o il principe William, i due candidati al trono britannico, riempiranno mai le sue pantofole reali. Potrebbe essere l’ultima monarca globale del mondo.

il principe filippo, la regina elisabetta e i figli

Anche se ha sempre avuto «molto da dire», dato ciò che ha visto, udito e sopportato, lo ha tenuto in gran parte per sé. Per tutti gli innumerevoli discorsi che ha fatto e la quantità di battute sugli incontri e banchetti che ha scambiato con una sfilata infinita di governanti, politici, celebrità e sudditi, tra cui cinque Papi e 13 degli ultimi 14 presidenti degli Stati Uniti (il presidente mancante è Lyndon B. Johnson), non ha mai rilasciato un’intervista a un giornalista. Tra le pochissime dichiarazioni rivelatrici che si è lasciata sfuggire, il celebre riferimento al 1992, anno in cui tre matrimoni reali andarono in pezzi e il fuoco distrusse un centinaio di stanze nel Castello di Windsor, come il suo «annus horribilis». Ed era in latino.

matrimonio regina elisabetta principe filippo

Di solito, i suoi messaggi – a differenza del discorso della regina che legge all’apertura annuale del Parlamento – sono stati incoraggianti invocazioni di dovere, coraggio e altre virtù cavalleresche. In uno dei suoi primi importanti discorsi, tenuto a Città del Capo, Sudafrica, nel giorno del suo 21° compleanno, il 21 aprile 1947, come erede alla corona, invocò il «nobile motto» abbracciato dai precedenti eredi quando raggiunsero la maggiore età: «Io sono al vostro servizio». «Vorrei fare quella dedica ora», ha continuato. «È molto semplice. Dichiaro davanti a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo».

camilla, carlo, la regina elisabetta, il principe filippo, william e kate

Col senno di poi, la storia di quel «sono al vostro servizio» potrebbe non sembrare più così nobile. Sette decenni fa, il Sudafrica era governato esclusivamente da bianchi e molti Paesi sparsi nel mondo non avevano ancora ottenuto l’indipendenza dall’impero britannico. Il razzismo intrinseco del passato coloniale della Gran Bretagna è stato ultimamente oggetto di nuove polemiche attraverso le accuse mosse da Meghan Markle e dal principe Harry. Eppure, con il suo viso smaltato secondo antichi e classici sistemi di trucco, la regina Elisabetta è rimasta fedele al voto «molto semplice» che ha fatto quando era una principessa di 21 anni.

regina elisabetta principe filippo

Decennio dopo decennio, mentre le sue immagini sulle banconote dei molti regni del Commonwealth in cui è ancora il capo di Stato sono cambiate per riflettere una monarca in via di maturazione, ha continuato a svolgere fedelmente e impeccabilmente i suoi numerosi doveri reali, che spesso includevano lunghi viaggi, lunghi inchini, lunghe cerimonie. Nel corso dei secoli, è diventata la monarca più longeva e regnante, superata solo da Luigi XIV di Francia, che però salì al trono alla tenera età di 4 anni. Questo è l’unico punto di confronto tra Elisabetta II e il fiammeggiante Re Sole, che si preoccupò di far glorificare il suo dominio assoluto in sontuosi dipinti e palazzi. Riservatezza, semplicità e obbedienza ai vincoli costituzionali sono stati intrinseci al regno della regina Elisabetta, creando un quadro che scrittori, artisti, registi, tabloid, mercerie e pubblico hanno riempito con qualsiasi colore, emozione e souvenir di tazze e piatti e scatole di biscotti.

regina elisabetta a cavallo 3

Le «Queen Elizabeth» di Helen Mirren, Claire Foy e Olivia Colman, tre delle attrici che l’hanno interpretata, sono molto diverse, sebbene ognuna sia una versione plausibile dei fatti noti della sua vita. Il segretario alle comunicazioni della regina, Donal McCabe, ha fatto notare che il palazzo reale non era «complice nelle interpretazioni» fatte in The Crown. La meravigliosa Olivia Colman, che interpretava la regina in quella serie, vedeva in lei una «femminista per eccellenza». «Lei è il capofamiglia. È quella sulle nostre monete e banconote. Il principe Filippo deve camminare dietro di lei. Ha riparato auto nella Seconda guerra mondiale. Ha insistito per condurre al volante un re che veniva da un Paese in cui alle donne non era permesso guidare» – questo era il principe ereditario Abdullah dell’Arabia Saudita al castello di Balmoral in Scozia nel 2003, quando implorò la regina di guidare più lentamente.

la regina elisabetta, filippo e i figli

Nel suo messaggio televisivo del Natale 1966, la regina ha affrontato esplicitamente i vincoli che le donne devono affrontare in tutto il mondo. «Nonostante questi limiti e ostacoli», disse, «sono state le donne a infondere gentilezza e cura nel duro progresso dell’umanità». Commenti del genere e spettacoli come The Crown possono dare alle persone la sensazione di conoscere la regina Elisabetta. Eppure è una misura del suo mistero il fatto che nessuno sappia con certezza se abbia visto uno dei film o delle serie televisive su di lei. Né, per tutte le crisi che ha dovuto affrontare, dalla morte della principessa Diana all’amicizia del principe Andrea con il condannato per molestie sessuali Jeffrey Epstein, si sa davvero come queste l’abbiano colpita. Forse è questo che intendeva Paul McCartney con la frase «Sua Maestà è una ragazza carina / Ma cambia di giorno in giorno».

re giorgio con la corona della regina madre elisabetta

Il paradosso è che durante tutti i cambiamenti – gli scandali, l’ingresso esitante della Gran Bretagna nell’Unione Europea, l’uscita straziante del Paese e tutti gli altri disordini nel mondo – e nonostante il fatto che sappiamo davvero così poco di lei, è diventata l’ultima rassicurante immagine nel corso dei decenni. Ecco la robusta, educatamente sorridente reginetta sempre blindata in cappotti color glicine, turchino spento, banana, perla o fior di tiglio e cappellini abbinati, con borsette pendule al braccio (le mani devono essere libere tutte e due, per carezzare un bambino, per stringere altre mani o per ricevere un inaspettato bouquet), a volte accompagnata da un altrettanto robusto corgi gallese.

elisabetta e diana, filippo e carlo e regina madre 63 image a 23 1439588458829

Elisabetta non è mai apparsa in pubblico senza i lunghissimi guanti immacolati (se li sfilò soltanto per posare le sue mani nude in quelle dei vari pontefici). Non è mai apparsa senza cappellino o tiara, e raramente si è dimenticata il soprabito sopra il vestito in tinta che dà un’allure regale a una donna con le gambe corte. Fu ritenuta infine perfettamente riuscita anche quella specie d’armonia cooperativa tra la regina e il suo principe consorte. Lei davanti che, così piccolina, agita la mano destra nel saluto, lui altissimo due passi indietro con le mani annodate sulla schiena, dardeggiante uno sguardo spesso ironico.

principe filippo regina elisabetta

Lei che commuove gli uomini per la sua aria dignitosa e patetica, timida e fiera a un tempo: lui che piace alle donne per la sua andatura da dandy disinvolto e la sua aria da vichingo in calore. Un piacione che sa benissimo però che Elisabetta è una donna capace anche di collere. A 95 anni, ha rifiutato un premio destinato ad anziani facendo sapere, senza giri di parole, di non sentirsi vecchia. Per queste regine il tempo non scade mai.

regina elisabetta la regina elisabetta 6 la regina elisabetta e il principe filippo 1 copia la regina elisabetta 1 1 la regina elisabetta 1 2 la regina elisabetta 1 3 la regina elisabetta 1 4 la regina elisabetta 1 5 la regina elisabetta 1 6 la regina elisabetta e la madre la regina elisabetta 2 la regina elisabetta e il principe filippo 1 la regina elisabetta e il padre george la regina elisabetta e il principe filippo 2 copia la regina elisabetta e il principe filippo 2 la regina elisabetta e il principe filippo 3 copia la regina elisabetta e il principe filippo 3 la regina elisabetta e il principe filippo 4 la regina elisabetta e il principe filippo 5 la regina elisabetta e il principe filippo 6 la regina elisabetta 1 la regina elisabetta 3 re george con la moglie e le figlie 1 la regina elisabetta 4 la regina elisabetta 5 la regina elisabetta 7 re george con la moglie e le figlie 1 copia re george con la moglie e le figlie 2

harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy regina elisabetta funerale diana REGINA ELISABETTA regina elisabetta 6 LA REGINA ELISABETTA il funerale di giorgio vi il principe andrea e la regina elisabetta elisabetta ii 2 la regina elisabetta nancy e ronald reagan e billy graham Regina Elisabetta la regina elisabetta e i cavalli 17 REGINA ELISABETTA LA REGINA ELISABETTA CON IL FIGLIO CARLO LA SMORFIA DELLA REGINA ELISABETTA elisabetta ii 3 Incoronazione regina Elisabetta la regina elisabetta con il principe andrea giorgio vi regina elisabetta principe filippo principe filippo regina elisabetta con carlo elisabetta ii il funerale di giorgio vi