IN UN UFFICIO POSTALE DI TORINO 11 IMPIEGATI HANNO ACCUSATO MALORI A CAUSA DI UN PACCO DA CUI È FUORIUSCITO UN LIQUIDO – SUL POSTO SONO INTERVENUTE AMBULANZE, POLIZIA E VIGLI DEL FUOCO SPECIALIZZATI NELLE EMERGENZE CHIMICO-BATTERIOLOGICHE – 47 PERSONE SONO STATE MESSE IN ISOLAMENTO PRIMA DI SCOPRIRE CHE IL LIQUIDO NON È PERICOLOSO PER LA SALUTE: SI TRATTA DELLA RICARICA DI UNA SIGARETTA ELETTRONICA...

(ANSA) - Sono state una decina le persone che hanno accusato lievi malori nel centro di meccanizzato per lo smistamento delle Poste alla periferia di Torino, 47 sono state messe in isolamento, per precauzione, ma nessuno ha accusato sintomi, secondo quanto si è appreso. I primi rilievi effettuati dalla squadra specializzata Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) hanno escluso che il liquido sospetto possa essere pericoloso per la salute.

Allarme nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, nell'ufficio postale di via Reiss Romoli a Torino a causa di un pacco contenente una sostanza liquida sospetta che ha provocato nausea a 11 impiegati. Alla fine, dopo che 47 erano stati messi in quarantena in via precauzionale, l'allarme è cessato: si trattava della perdita di una ricarica per sigarette destinata a un ignaro cliente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, i vigili del fuoco, anche con il nucleo specializzato nelle emergenze chimico-batteriologiche, e la polizia, con diverse volanti.

Fuori dal centro di smistamento sono rimasti diversi clienti, alcuni furgoni delle Poste fermi in coda e anche circa 50 postini neoassunti che questa mattina avrebbero dovuto entrare in servizio.

