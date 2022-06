GLI UFO SONO UNA COSA SERIA – LA NASA STA FORMANDO UN TEAM DI RICERCATORI PER STUDIARE ED ESAMINARE GLI “OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI” - LO STUDIO INIZIERÀ ALL'INIZIO DELL'AUTUNNO E DOVREBBE DURARE CIRCA NOVE MESI - ORMAI NEGLI USA IL TEMA NON È PIÙ TABÙ: L’OBIETTIVO È ANALIZZARLI DA UNA PROSPETTIVA SCIENTIFICA. “NON C’È ALCUNA PROVA CHE SIANO DI ORIGINE EXTRATERRESTRE. IDENTIFICHEREMO QUALI DATI ESISTONO E…”

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

fenomeni aerei non identificati

L'agenzia spaziale sta organizzando un gruppo di ricercatori per esaminare i "fenomeni aerei non identificati"; lo studio dovrebbe durare circa nove mesi. La NASA vuole saperne di più sugli oggetti volanti non identificati.

L'agenzia spaziale ha dichiarato giovedì che sta riunendo dei ricercatori per esaminare i "fenomeni aerei non identificati - UAP", un'espressione che il governo federale usa per riferirsi a quelli che sono comunemente noti come UFO – scrive il WSJ.

La National Aeronautics and Space Administration ha dichiarato che studiare questi fenomeni da una prospettiva scientifica può essere interessante sia per la sicurezza nazionale che per la sicurezza aerea. Ha aggiunto che non vi è "alcuna prova" che gli UAP siano di origine extraterrestre.

l amministratore della nasa bill nelson

"Identificheremo quali dati - provenienti da civili, governo, organizzazioni non profit, aziende - esistono, quali altri dovremmo cercare di raccogliere e come analizzarli al meglio", ha dichiarato l'astrofisico David Spergel, presidente della Fondazione Simons di New York, che guiderà il team di studio.

Lo studio inizierà all'inizio dell'autunno e dovrebbe durare circa nove mesi.

Il mese scorso i funzionari della Difesa degli Stati Uniti hanno diffuso dei video di oggetti volanti non identificati durante la prima udienza del Congresso sull'argomento in più di mezzo secolo.

fenomeni aerei non ientificati

Alcuni filmati mostravano la vista dalla cabina di pilotaggio di un aereo e un flash di una frazione di secondo di un oggetto sferico che volava alla destra dell'aereo.

"Parte del nostro compito alla NASA, affidatoci dal Congresso, non è solo quello di fare ricerca fondamentale nei cieli e così via, ma anche di trovare vita altrove", ha detto Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la scienza presso la sede della NASA a Washington.

La NASA ha dichiarato che il numero limitato di osservazioni di UAP rende difficile trarre conclusioni scientifiche sulla natura di questi eventi.

ufo 5

Alla conclusione dello studio, prevista per l'anno prossimo, la NASA ha dichiarato che terrà un incontro pubblico per discutere i risultati.

il vicedirettore dell'intelligence navale scott bray ufo 4 ufo avvistamento ufo a san sebastiano vesuviano avvistamento ufo a santa maria di licodia Incontri ravvicinati del terzo tipo ufo 3 ufo 1 ufo 2 ufo al largo di san diego negli usa 2 ufo al largo di san diego negli usa 1 ufo al largo di san diego negli usa 1 il vicedirettore al intelligence navale scott bray (a sinistra) e il sottosegretario alla difesa per l intelligence e la sicurezza ronald moultrie (a destra)