Da www.adnkronos.com

daniele ughetto piampaschet

Arrestato dai carabinieri, in un appartamento di Giaveno, Daniele Ughetto Piampaschet, l'aspirante scrittore condannato dalla Cassazione a 25 anni con l'accusa di aver ucciso la prostituta nigeriana Anthonia Egbuna, ritrovata morta nel fiume Po a San Mauro Torinese nel 2012.

daniele ughetto piampaschet 2

Lo “scrittore assassino”, Daniele Ughetto Piampaschet, arrestato oggi dopo una breve latitanza, aveva anticipato in un libro i contorni di un delitto da cui ha sempre preso le distanze. L’aspirante romanziere torinese si è sempre dichiarato innocente. Ma per i giudici sarebbe lui il responsabile della morte di Antonia, con cui aveva avuto una breve relazione. Il cadavere della donna era stato trovato con i segni di molte coltellate il 26 febbraio 2012 sul greto del Po, esattamente come ne 'La rosa e il leone', romanzo che l'uomo aveva scritto e mai pubblicato.

anthonia egbuna

Daniele Ughetto Piampaschet fu assolto in primo grado, invece in appello era stato condannato a 25 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario. La Cassazione nel 2016 aveva poi annullato la sentenza, rinviando il caso alla Corte d’assise d’Appello. Nei giorni scorsi la sentenza definitiva. E oggi l'arresto.

il manoscritto de la rosa e il leone di daniele ughetto piampaschet 2

Quando sabato 13 luglio 2019, i carabinieri si sono presentati a casa sua, a Giaveno,per arrestarlo, hanno trovato in casa solo il padre che, forse per proteggerlo, si è scagliato contro un militare. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, è stato poi scarcerato.

daniele ughetto piampaschet 6

Del figlio invece non si è saputo nulla fino a poco fa. L'uomo, bloccato dai carabinieri, era pronto per fuggire all’estero. Secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe raggiunto Terrasini, in provincia di Palermo, dove la famiglia ha la disponibilità di un appartamento, per poi proseguire, molto probabilmente, per la Tunisia.

