UH LÀ LÀ, “PASSAPAROLA” ERA UN PLAGIO! - MEDIASET CONDANNATA A PAGARE 15 MILIONI DI EURO ALLA BRITANNICA ITV: LA TRASMISSIONE CONDOTTA DA GERRY SCOTTI E’ UNA COPIA DELL’INGLESE “THE ALPHABET GAME” - IL “BISCIONE” PAGHERÀ PER GLI ULTIMI DODICI ANNI DI DIRITTI ARRETRATI…

Saverio Felici per https://velvetgossip.it

Si è conclusa nella maniera più pesante possibile la causa segreta che negli ultimi tempi ha tenuto impegnati i piani alti di Mediaset in difesa di un proprio programma storico: Passaparola. Il leggendario game show che l’emittente italo-spagnola lanciò negli anni ’90 sarebbe ufficialmente stato condannato per plagio. A reclamarne i diritti è stata l’emittente britannica ITV. Il programma storicamente condotto da Gerry Scotti avrebbe infatti mancato di saldare i diritti di copyright a The Alphabet Game, gioco britannico e “padre” della sua versione italiana.

Passaparola in realtà non vai più in onda in Italia da diverso tempo; stessa cosa non può però dirsi della sua versione spagnola Pasapalabra, tutt’oggi show di punta nella programmazione della divisione iberica della rete. Il contenzioso si svolse in merito alla similitudine reale o presunta tra le recenti incarnazioni di Passaparola e lo storico Alphabet Game. Gli autori Mediaset, che i primi anni erano soliti pagare i diritti per l’utilizzo del format, avrebbero smesso di saldare le richieste inglesi a partire dal 2007. A quel punto, secondo il gruppo di proprietà di Silvio Berlusconi, Pasapalabra non avrebbe più avuto nulla in comune con lo show madre.

Non è dello stesso avviso la corte che in questi anni ha curato la disputa sulla paternità di Passaparola. Nonostante i cambiamenti interni al programma, il tribunale ha recentemente ufficializzato come dal 2007 il programma sia di fatto sempre rimasto una variazione di Alphabet Game. E il mancato pagamento dei diritti ne ha fatto a tutti gli effetti un caso di plagio. Da qui la condanna, con cifre iperboliche; Mediaset verserà a ITV ben 15 milioni di euro, arretrati per gli ultimi dodici anni di diritti non pagati. A questo segue l’imposizione di eliminare dal palinsesto tutti i giochi in qualche modo ereditati dal vecchio show inglese.

