UIGURI E FIGLI MASCHI – FATE VEDERE A DI MAIO E GRILLO, SECONDO CUI I CAMPI DELLO XINJIANG SONO UNA “CAMPAGNA PER SCREDITARE IL GOVERNO CINESE”, LE IMMAGINI DELLA PROTESTA DEI MANIFESTANTI DI HONG KONG IN DIFESA DELLA POPOLAZIONE MUSULMANA OPPRESSA DA PECHINO – LA POLIZIA USA LA MANO PESANTE: SPRUZZATE DI SPRAY AL PEPERONCINO, CARICHE VIOLENTE E ARRESTI – VIDEO

Carlo Pizzati per “la Stampa”

È finita con spruzzate di spray al peperoncino, cariche violente e arresti, la protesta dei manifestanti di Hong Kong in difesa dei diritti della popolazione Uigura, due realtà ai margini geografici del colosso cinese, ma al centro dell' attenzione mondiale.

Sono due grandi tematiche che si riuniscono e che finiscono sotto i manganelli dei poliziotti di Hong Kong i quali, al termine di una marcia pacifica di mille persone che ieri pomeriggio hanno sfilato con calma in una piazza affacciata sul porto di Hong Kong, sono passati ai metodi violenti.

Dozzine di agenti hanno invaso la piazza per rimandare a casa i manifestanti, che a quel punto hanno abbandonato i metodi pacifici lanciando bottigliette di vetro e sassi.

Così la polizia ha caricato, buttando a terra i manifestanti, pigiandoli sotto il peso del proprio corpo, lanciando spray urticante e facendo scattare le manette, in una serie di scene cruente cui ormai il mondo si è lentamente abituato in questi 7 mesi di proteste che dilaniano la metropoli asiatica, causando seri danni all' economia, compresa un' imminente ondata di chiusure di esercizi commerciali. La protesta di domenica presenta una novità rilevante.

Hong Kong chiama lo Xinjiang. Una realtà che resiste all' assimilazione da parte di Pechino sfila in solidarietà di un' altra che, nell' estremo Nordovest del paese, viene schiacciata sotto il tallone dell' oppressione. Lo ha ricordato ieri la folla di manifestanti, per la gran parte anziani vestiti di nero e con il viso mascherato per eludere il riconoscimento delle telecamere. I loro cartelli dicevano: «Liberate gli Uiguri, liberate Hong Kong» e poi «In Cina la falsa autonomia porta al genocidio».

A far riemergere l' importante tematica degli Uiguri, oltre alle inchieste dei media occidentali sui cosiddetti campi di rieducazione dove i musulmani Uiguri vengono costretti ad abbandonare le proprie tradizioni, la propria lingua e la propria cultura in nome di una nazionalizzazione centralista imposta con metodi molto duri da Pechino, è stato anche il centrocampista dell' Arsenal Mesut Ozil, giocatore tedesco con radici turche che ha di recente criticato non solo la politica cinese verso la propria minoranza musulmana, ma anche il relativo silenzio della comunità musulmana mondiale. Gli Uiguri, ha detto Ozil «sono guerrieri che resistono alla persecuzione».

Secondo i dati Onu, dal 2017 sono almeno un milione gli Uiguri e le altre minoranze musulmane dello Xinjiang rinchiusi in campi di concentramento in una campagna di rieducazione repressiva che è stata criticata sia dagli Stati Uniti che dall' Europa. Ma la campagna rieducativa di Pechino non sembra rallentare.

Ora i manifestanti di Hong Kong approfittano dell' attenzione mondiale per la loro battaglia per conservare un po' di autonomia da Pechino, come previsto dall' accordo firmato nel 1997 quando la Gran Bretagna abbandonò l' ex colonia, e puntano il dito verso una repressione ancora più dura, lassù al nord, nello Xinjiang degli Uiguri.

Così ora il governo cinese si trova ad affrontare il problema di una recessione economica in cui è stata spinta Hong Kong dal protrarsi degli scontri, e dal caso degli Uiguri che non accenna a essere dimenticato, ma anzi si risveglia sotto i riflettori di Hong Kong e degli stadi più famosi d' Europa, grazie anche all' impegno di un calciatore-star.

