NELLE ULTIME 24 ORE SONO SALITI I POSITIVI AL CORONAVIRUS: SONO 275 RISPETTO AI 252 DI IERI - IL NUMERO DEI DECESSI È PARI A QUELLO DI IERI, 5, UNO DEI VALORI PIÙ BASSI DI SEMPRE. PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO NON SI REGISTRANO DECESSI IN LOMBARDIA…

Da www.ansa.it

guanti e mascherina 3

Nelle ultime 24 ore sono saliti, rispetto al giorno precedente, i positivi al coronavirus: sono 275 rispetto ai 252 di ieri. Il numero dei decessi è pari a quello di ieri, 5, uno dei valori più bassi di sempre. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-4, 13 in totale), mentre aumentano quelli negli altri reparti (+4, 148 in totale). Le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio, ci sono invece 25 nuovi casi nella provincia di Milano, di cui 12 a Milano città, 19 a Bergamo e 16 a Brescia.

guanti e mascherina 1