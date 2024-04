chiara ferragni 5

1. FEDEZ DORME CON LEONE E VITTORIA, LA CONQUISTA A DUE MESI DALLA SEPARAZIONE: «LA PRIMA NOTTE CON PAPÀ». L'EMOZIONANTE PROMESSA AI FIGLI

www.leggo.it

Esattamente due mesi. Tanto il tempo passato da quella domenica di febbraio in cui Fedez ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie Chiara Ferragni e i figli.

[…] Nelle storie pubblicate da Fedez sabato 19 aprile i protagonisti indiscussi sono proprio Leone e Vittoria.

I due bambini hanno trascorso il pomeriggio con il papà, che li ha portati all'inaugurazione della piscina del Centro Tog, finanziata dalla sua Fondazione, per poi concludere la serata nella nuova casa del rapper.

Non una notte come tante: è la prima, scrive Fedez su una foto che mostra i due bambini intenti a cenare, «con papà dopo due mesi».

Per papà Fedez tornare a passare una notte con i figli nella sua nuova casa (di sicuro non è la prima in assoluto, dato che i bambini sono partiti con lui per Miami) sembra avere un significato davvero speciale, che vuole suggellare con una promessa: «Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato», promette loro nella storia successiva.

2. CHIARA FERRAGNI HA UNA NUOVA STRATEGIA SOCIAL (E NON C'ENTRA NIENTE CON LA VENDETTA SU FEDEZ). COSA SIGNIFICANO GLI ULTIMI OUTFIT

www.leggo.it

Il caso beneficenza e pandoro Balocco da un lato, la separazione da Fedez dall'altro, sono i due eventi che hanno segnato la vita di Chiara Ferragni negli ultimi mesi. Se non è dato sapere quale sia realmente lo stato d'animo dell'imprenditrice di fronte al doppio terremoto, è un dato di fatto che anche la sua comunicazione sui social ne abbia risentito e che la sua strategia sia più volte cambiata a partire dall'ormai celebre video in tuta grigia.

[…] dopo tre settimane di silenzio, il ritorno di Chiara Ferragni su Instagram segna un cambio di strategia accennato già durante la vacanza a Dubai, ma che ora appare perfezionato. L'influencer è tornata a fare l'influencer: basta figli, cani, casa. Negli ultimi post e storie pubblicati a partire dal 16 aprile gli outfit la fanno da padroni. Prima quello che è stato immediatamente identificato come il "revenge dress" sfoggiato da Venezia, in occasione dell'apertura della Biennale, in compagnia degli amici.

Poi quello scintillante con cappuccio in stile Kylie Minogue del 2001, infine quello con reggiseno a vista indossato per la Design Week milanese. In realtà il nuovo corso non sarebbe stato pensato per far ingelosire l'ormai ex, riduttivo pensarlo. «She's back»: lo dice anche la sorella Valentina.

L'ennesimo cambio di rotta, che è poi un ritorno alle origini dell'imprenditrice che partendo da un blog ha imparato a costruire un business basato sull'immagine filtrata dai social. Un dettaglio non trascurabile, le caption utilizzate per gli ultimi post: sono tutte in inglese e strettamente legate al contesto, senza sentimentalismi. Segno che Chiara Ferragni punta ora a valorizzare le interazioni dei follower stranieri, quelli che sono sicuramente meno consapevoli sia delle vicende legali in cui è coinvolta sia della eco mediatica del suo divorzio, e che la seguono per il suo ruolo di icona fashion.

