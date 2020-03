ULTIME DALL'EPIDEMIA – VIENNA INVITA GLI AUSTRIACI, CHE ATTUALMENTE SI TROVANO IN ITALIA, A TORNARE IN AUSTRIA. MALTA SOSPENDE I COLLEGAMENTI CON IL NOSTRO PAESE - BUONE NOTIZIE DALLA CINA: SOLO 19 NUOVI CASI E 17 VITTIME IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING HA VISITATO WUHAN DOVE SONO STATI CHIUSI GLI OSPEDALI TEMPORANEI CHE ERANO STATI COSTRUITI PER L’EMERGENZA...

Chiara Severgnini per corriere.it

Malta sospende i collegamenti con l’Italia

coronavirus

Malta ha sospeso i collegamento passeggeri con l’Italia, aeri e navali. La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte dal primo ministro, Robert Abela, in una conferenza stampa in cui ha reso noto nota anche una quarta positività al virus sull’isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. Sull’isola vivono oltre 9 mila italiani residenti, ai quali vanno aggiunti almeno altri 15 mila per lavoro, studio o turismo.

Vienna richiama gli austriaci dall’Italia

Il ministero degli esteri di Vienna ha diffuso un appello agli austriaci, che attualmente si trovano in Italia, a tornare in Austria. Ne dà notizia l’agenzia Ansa. Vienna ha anche messo in guardia i suoi cittadini da viaggi in Italia.

Gli aggiornamenti dalla Cina : solo 19 nuovi casi

coronavirus

Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato Wuhan per la prima volta dall’inizio dell’epidemia. Il ritmo del contagio continua a calare: secondo quanto riferito dalla commissione sanitaria nazionale, sono stati registrati solo 19 nuovi casi e 17 vittime: 17 dei nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Hubei, epicentro del focolaio, così come le vittime.

A Wuhan sono stati chiusi gli ospedali temporanei che erano stati costruiti per l’epidemia. Le Borse cinesi hanno avuto un rimbalzo nella seconda parte della seduta, sostenute dalla visita di Xi Jinping a Wuhan: l’indice Composite di Shanghai ha chiuso con un guadagno dell’1,82%, a 2.996,76 punti, mentre quello di Shenzhen balza del 2,42%, a quota 1.887,34.

milano, controlli ai passeggeri in stazione centrale per le nuove norme dell'emergenza coronavirus 12