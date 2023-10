1 – È MORTO MATTHEW PERRY, CHANDLER IN «FRIENDS», AVEVA 54 ANNI: «IL PICKLEBALL E IL CORPO NELLA JACUZZI»

Matthew Perry, Chandler Bing nella popolare serie Friends, è morto all’età di 54 anni. L’attore statunitense, è stato trovato morto nella sua abitazione nell’area di Los Angeles, nella jacuzzi che aveva in casa lasciando pensare che sia annegato. Secondo indiscrezioni nella casa non sono state trovate droghe.

Perry, sempre secondo le prime indiscrezioni, aveva fatto attività fisica al mattino, prima di morire. Sarebbe tornato a casa dopo due ore di pickleball (uno sport con le racchette, simile al tennis, ma giocato su un campo più piccolo) e avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni. L'uomo, una volta rientrato, ha chiamato il numero di emergenza 911, intorno alle 16 ora locale, perché Perry non rispondeva.

Poco dopo le 19, mentre gli elicotteri giravano sopra la casa che si trova su una collina con vista sull'Oceano Pacifico, sono arrivati la madre dell'attore, Suzanne Marie Langford, e suo marito, il conduttore televisivo Keith Morrison.

La dipendenza da farmaci e alcol

Matthew Perry era celebre in tutto il mondo per il ruolo nella sitcom di successo degli anni ‘90, andata in onda per 10 stagioni e nella quale lui aveva preso parte a tutti i 234 episodi. […] aveva raccontato di recente le sue difficoltà personali, in particolare la sua dipendenza da farmaci e alcol: un libro di memorie di una bellezza straziante («Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», edito in Italia da La nave di Teseo con il titolo «Friends, amanti e la Cosa Terribile») in cui aveva condiviso dettagli scioccanti sulla sua vita e sui problemi passati.

Figlio di genitori separati (il padre aveva abbandonato la madre quando era bambino), aveva imparato presto a usare l’umorismo per attirare l’attenzione della mamma. Nato nel Massachusetts nel 1969, Perry è cresciuto a Ottawa, in Canada, dove ha frequentato la scuola elementare con Justin Trudeau, l'attuale primo ministro canadese.

A 14 anni, il primo incontro con l’alcool, che su di lui «aveva un effetto completamente diverso» rispetto agli amici. Mentre loro avevano vomitato, lui «sdraiato sull’erba» aveva percepito una sensazione di benessere: «Nulla mi dava fastidio». Da quel momento, aveva cominciato a bere e non aveva mai smesso.

Quando aveva ottenuto il ruolo di Chandler Bing, era già un alcolizzato. Nel 2016, in un'intervista aveva detto di non ricordare di aver girato tre stagioni di Friends. Anche se Perry cercava di nascondere la sua condizione, i compagni di cast (Jennifer Aniston, in particolare) erano stati «comprensivi e pazienti».

«È come i pinguini: quando uno è malato o è ferito, gli altri lo circondano e lo sostengono, gli girano intorno finché il pinguino non riesce a camminare da solo. Questo è un po’ quello che il cast ha fatto per me». Così Perry per anni aveva alternato riabilitazione e riprese. L’unica stagione in cui era stato sobrio per tutto il tempo era stata la nona. «E indovinate in quale fui nominato come attore migliore? Forse avrebbe dovuto dirmi qualcosa».

La dipendenza di Matthew Perry dall’alcol si era aggravata nel 1997 dopo un incidente su una moto d’acqua: a causa di alcune ferite molto dolorose, cominciò a far uso di un antidolorifico oppiaceo, il Vicodin, e in alcuni momenti arrivò a prenderne fino a 55 pastiglie al giorno.

Nel 2013 Perry ha rivelato a «People» di essere diventato sobrio solo a 43 anni. L'anno precedente aveva trasformato la sua casa sulla spiaggia di Malibu in una struttura di «vita sobria» per ex alcolisti chiamata The Perry House e da allora ha cercato di dedicare tempo e risorse ad aiutare altri tossicodipendenti. […]

La perforazione gastrointestinale

Nel 2018, quando aveva 49 anni, l’attore subì una perforazione gastrointestinale provocata proprio dall’uso estremo di oppiacei. «Dopo due settimane di coma, ai miei familiari dissero che avevo solo il due per cento di possibilità di sopravvivere». Ce la fece, ma mentre si riprendeva e il colon guariva, l’attore dovette usare una sacca per colostomia. Nei mesi scorsi, quando appariva in pubblico spettinato e sovrappeso, aveva fatto temere di essere ricaduto nelle vecchie abitudini.

L'ultimo post su Instagram

All’inizio della settimana, era stato avvistato in un ristorante di Los Angeles, The Apple Pan, uscito a pranzo con un’amica, scarmigliato e con un’aria abbattuta. Curioso che l’ultimo post su Instagram lo mostri immerso proprio in una vasca da idromassaggio: si rilassa di notte, con indosso le cuffie per la musica, mentre guarda la città. Accanto una didascalia. «Oh, quindi l’acqua calda che turbina ti fa sentire bene? Io sono Mattman»: un riferimento che i follower hanno subito collegato al suo desiderio di interpretare Batman, il supereroe immaginario.

2 – LE REAZIONI ALLA MORTE DI MATTHEW PERRY, L'ACCOUNT DI FRIENDS: «SIAMO DEVASTATI, È STATO UN DONO PER TUTTI NOI»

Uno choc non solo per i fan, ma anche per amici e colleghi. Sono tante le reazioni alla morte di Matthew Perry , il popolare Chandler Bing della serie Friends, trovato morto nella sua abitazione a Los Angeles.

A partire dall’account ufficiale della serie che lo ha reso famoso: «Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan».

Ancora in silenzio gli attori del cast: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica, moglie di Chandler nella serie), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey).

L’attrice Shannen Doherty , nota per un'altra serie molto seguita in quegli anni, Beverly Hills 90210, su Instagram ha lasciato un lungo ricordo: «Eravamo una gang già da molto tempo. Siamo cresciuti tutti insieme andando a Formosa, ridendo costantemente. Matt ha scherzato con delle ragazze al bar. Ci siamo sempre divertiti e ci siamo sostenuti a vicenda. Ci trovavi sempre tutti insieme in uno stand a parlare nella nostra lingua inventata. E sì, Matt ha sempre avuto un grande senso dell’umorismo».

Ricorda ancora Doherty: «Matt e io avevamo un appuntamento ed era il giorno di San Valentino. Voleva prenotare in un ristorante a Malibu ma non poteva, quindi mio padre ha preso la prenotazione per lui. Siamo andati e lui ha parlato dell’indole comunicativa irlandese di mio padre per gran parte della notte. La nostra amicizia durava da molto tempo. Una vita davvero. So che molti stanno soffrendo, specialmente la nostra piccola banda. Mancherà a molti e sicuramente a noi. Potrei essere più poetica o dire le cose meglio, ma in questo momento prevalgono lo choc e la tristezza».

Un’altra attrice, Mira Sorvino, scrive sui social: «Oh no!!! Matthew Perry!! Tu, dolce anima tormentata!! Possa trovare pace e felicità in Paradiso, facendo ridere tutti con il tuo spirito unico!!!».

E la collega Meredith Salenger: «Oh no, no, no, no no! Il mio cuore si spezza. Matthew e io ci conoscevamo da quando avevamo 16 anni. Sono senza parole. Riposa in pace dolcezza».

Il premier canadese Justin Trudeau, con cui Perry era andato a scuola, a Ottawa, in Canada, ha scritto: «La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi che facevamo nel cortile della scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che portava loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai».

«Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry — ha scritto in un comunicato la Warner Bros Television Group, che ha prodotto Friends — Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia del Warner. L'impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan».

La rete Nbc, che negli Usa ha trasmesso Friends, ha scritto in un comunicato: «Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa troppo presto di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni».

L'attrice premio Oscar Viola Davis ha scritto: «Il tuo libro ha toccato così profondamente il mio cuore. Riposa in pace... sappi che hai portato amore».

