27 ago 2021 19:56

GLI ULTIMI AD ABBANDONARE LA NAVE – IL CONSOLE TOMMASO CLAUDI E L’AMBASCIATORE STEFANO PONTECORVO HANNO ASPETTATO L’ULTIMO GIORNO DI EVACUAZIONE PER TORNARE IN ITALIA, INSIEME A 58 AFGANI IN FUGA DAL PAESE. POCHE ORE DOPO, È PARTITO UN ALTRO VOLO CON A BORDO GLI ULTIMI MILITARI CHE HANNO GESTITO SUL CAMPO LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE – E L’AMBASCIATORE ITALIANO IN AFGHANISTAN VITTORIO SANDALLI? LUI È GIÀ IN ITALIA DA GIORNI: È STATO RICHIAMATO PER RAGIONI DI SICUREZZA ALLA FARNESINA E AVEVA PRESO IL PRIMO VOLO MILITARE PER L’ITALIA…