GLI ULTIMI MINUTI NELLO YACHT PRIMA DEL DISASTRO – L’AVVOCATA AYLA RONALD HA POSTATO UNA STORIA INSTAGRAM MENTRE ERA A BORDO DEL “BAYESIAN” AL TRAMONTO, DOMENICA. QUALCHE ORA DOPO, UNA “STRANA TEMPESTA”, COME LA DEFINISCONO I MEDIA BRITANNICI, HA FATTO AFFONDARE L’IMBARCAZIONE – A BORDO C’ERANO 22 PERSONE E SEI SONO ANCORA DISPERSE, TRA CUI MIKE LYNCH, IL TYCOON DELLA CYBERSICUREZZA PROPRIETARIO DEL VELIERO, LEGATO AI SERVIZI BRITANNICI, E IL PRESIDENTE DI MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, JONATHAN BLOOMER – LE IPOTESI SUL DISASTRO: DIFETTO DI FABBRICAZIONE DELL’ALBERO MAESTRO, SECCA, DOWNBURST, TROMBA D’ARIA. TUTTE PIUTTOSTO IMPROBABILI, PER UNA MEGA NAVE PROGETTATA PER LE TRAVERSATE OCEANICHE…

Affonda barca, i nomi dei dispersi

(ANSA) - I sei dispersi nel naufragio della barca a vela Bayesian sono Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, l'imprenditore britannico Mike Lynch e la figlia Hanna, il legale di Lynch, Chris Morvillo e la moglie Nada.

Affonda barca, il racconto dei superstiti all'ambasciatore

(ANSA) - Lo sguardo fisso nel buio verso la zona di mare dove si è inabissato il veliero Bayesian, portando con sé sette persone, tra cui il marito Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah ancora dispersi, in quindici sono riusciti a salvarsi mentre il corpo del cuoco è stato recuperato dai sommozzatori.

E' la toccante immagine di Angela Bacares, la donna, adagiata su una sedia a rotelle, ieri sera è rimasta per diverso tempo immobile sulla terrazza del Domina-Zagarella resort, la struttura che sta ospitando i sopravvissuti al naufragio, a osservare quel tratto di mare. In una zona riservata, i sopravvissuti poi hanno raccontato all'ambasciatore britannico Hon Lord Llewellyn e al console Richard Brown, che li hanno raggiunti in hotel, i momenti drammatici vissuti col mare in tempesta mentre lo yacht affondava.

A loro è stato riservato un lungo applauso dai turisti che stanno soggiornando nella struttura, a Santa Flavia (Palermo), quando il personale ha comunicato che qualsiasi iniziativa di intrattenimento sarebbe stata annullata come segno di solidarietà. Avendo perso tutto quel che avevano portato a bordo, il personale del Domina ha procurato abiti e indumenti ai superstiti, che vengono assistiti nel massimo riserbo. L'imbarcazione, affondata proprio di fronte al resort, risulta intestata alla società Revtom, registrata sull'isola di Man, la cui amministratrice sarebbe proprio la moglie del tycoon ancora disperso, Angela Bacares.

Traduzione di un estratto dell’articolo di Sam Merriman e Matthew Lodge per https://www.dailymail.co.uk/

Questa è la tragica ultima foto scattata a bordo dello yacht Bayesian, con un'immagine di un tramonto sereno e di acque calme, postata poche ore prima che l'imbarcazione affondasse. La foto è stata scattata da uno degli ospiti, Ayla Ronald, che l'ha condivisa sulle sue storie di Instagram la sera prima che una strana tempesta affondasse lo yacht di lusso al largo delle coste siciliane.

L'avvocato, senior associate presso Clifford Chance, faceva parte del team legale di Mike Lynch, l'avvocato britannico di Bill Gates, ed era stato invitato al viaggio per festeggiare la sua recente vittoria in tribunale.

La signora Ronald, 36 anni, londinese, e il suo compagno sono stati tra le persone tratte in salvo dopo che il superyacht da 30 milioni di sterline del magnate della tecnologia è affondato a soli 300 metri dalla costa dell'isola italiana lunedì mattina presto.

Il padre Lin Ronald ha confermato che la ragazza faceva parte del team legale di successo del dottor Lynch, invitato a partecipare alla gita in barca a vela insieme al suo partner, Matthew Fletcher. Ha detto: “Ho parlato con mia figlia... Mi ha detto solo che ci sono dei morti e che lei e il suo compagno sono vivi.

L'unica altra informazione che ho è che il telefono di Ayla è apparentemente l'unico ad avere una batteria, e quindi ha agito in qualche modo come coordinatore dei medici”.

Il signor Ronald ha detto che sua figlia era anche un'appassionata di vela. Ha appena conseguito il brevetto di capitano qualche mese fa in Grecia. Non è una velista attiva, ma le piace”, ha dichiarato al Telegraph.

Sono riprese questa mattina le ricerche di sei persone disperse dopo che lo yacht di lusso è affondato a causa di una tempesta al largo delle coste siciliane, e i sommozzatori temono che i corpi siano intrappolati all'interno dell'imbarcazione.

Il magnate britannico della tecnologia Mike Lynch, sua figlia diciottenne e un dirigente di Morgan Stanley sono tra le persone che non sono ancora state ritrovate dopo che il superyacht Bayesian, costato 30 milioni di sterline, è affondato lunedì mattina presto.

L'imbarcazione era ancorata a soli 300 metri dalla costa quando, intorno alle 5 del mattino, è stata colpita da una sospetta tromba d'acqua anomala in mezzo a forti temporali vicino alla città di Palermo.

L'imbarcazione, che trasportava 10 membri dell'equipaggio e 12 passeggeri, è affondata rapidamente e i sopravvissuti, trovati a galla in una zattera di salvataggio, hanno raccontato di aver nuotato per salvarsi.

Le squadre di ricerca hanno già trovato il corpo di un uomo, che si pensa fosse uno chef di bordo, e si teme che altri corpi vengano trovati oggi nello scafo della nave da sommozzatori specializzati. […]

Naufragio Palermo, perché lo yacht Bayesian è affondato al largo di Porticello: l’albero maestro, la secca e il downburst

Estratto dell’articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

[…] Tutto è accaduto verso le 4 del mattino di ieri, 19 agosto. Secondo una prima ricostruzione quando la tempesta ha investito il veliero l’albero si è spezzato e lo scafo è stato rovesciato dal vento e dalle onde, inabissandosi a 50 metri di profondità. Anche se ci sono dubbi sul fatto che questa sia l’unica causa della tragedia.

La barca olandese Sir Robert Bp, ormeggiata vicino alla Bayesian, ha messo in acqua un tender per salvare 15 naufraghi. Il suo albero è rimasto intatto. La barca a vela veniva utilizzata per crociere extralusso. Il costo del noleggio era intorno ai 200 mila euro a settimana.

[…] La tempesta ha spezzato l’albero maestro, secondo quanto raccontato dai testimoni. «Il vento era forte, fortissimo. All’improvviso ho visto l’albero maestro del veliero spezzarsi e cadere in mare. È successo tutto in pochissimi istanti», racconta Karsten Börner, il comandante tedesco della Sir Robert Baden Powell. «Era in corso una tempesta. Volevamo spostarci da lì ma non abbiamo avuto il tempo». Il comandante, sceso sul tender della sua imbarcazione, è andato incontro ai naufraghi riuscendo a salvarne 15: «Ma quando siamo tornati non c’era più nessuno in acqua».

Ora il Bayesian si trova in fondo al mare con 18 mila litri tra combustibile e olii. L’albero dello yacht era in alluminio ed era alto 75 metri, il secondo al mondo. La nave era lunga 56 metri. La rottura ha fatto inclinare l’imbarcazione, riempiendola d’acqua. «Abbiamo sentito un rumore di vetri rotti», racconta una superstite.

[…] C’è però un’altra tesi che potrebbe spiegare il naufragio. La Stampa dice che gli investigatori si stanno chiedendo se una burrasca con un vento dai 70 ai 90 chilometri l’ora possa abbattere un albero maestro. A indagare è la procura diretta da Ambrogio Cartosio.

Una delle ipotesi è che la rottura non sia stata provocata dalla tromba d’aria ma da un fenomeno meteorologico chiamato downburst. Caratterizzato da venti che impattano sulla terra e sul mare a velocità che possono superare i cento chilometri l’ora. Le raffiche riescono a raggiungere i 150.

Sotto la lente anche un poco probabile difetto di fabbricazione dell’albero. Oppure quella dell’impatto della deriva (la parte sotto dell’imbarcazione) del Bayesian con la Secca della Formica che si trova proprio di fronte al porticciolo. Dai 60 metri di profondità la secca raggiunge con due punte la superficie del mare.

[…] Secondo questa tesi il vento ha spostato lo yacht provocando così lo scontro della secca con lo scafo. E aprendo una falla che avrebbe fatto inclinare il veliero fino a farlo affondare. Il meteorologo Paolo Sottocorona dice a Repubblica che l’affondamento di una barca di 50 metri per il maltempo lo ha sorpreso: «Il mare caldo sembra piacevole, ma il calore dal punto di vista fisico è energia.

Il Mediterraneo in questo momento è una tanica di benzina. Se ci metti un fiammifero, cioè una corrente di aria fredda come quelle di questi giorni, lui esplode». Sottocorona, che è anche istruttore di vela, spiega che «più il mare è caldo, più le trombe d’aria sono forti. Le trombe d’aria più distruttive un tempo colpivano una volta ogni cento anni. Ora ne vediamo una o più per ciascun anno. Anche i modelli meteorologici fanno fatica a prevedere eventi così intensi».

