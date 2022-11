29 nov 2022 11:53

UMANISSIMI ANIMALI - UN GRUPPO DI DELFINI HA SALVATO UN NUOTATORE DALL’ATTACCO DI UNO SQUALO – LA STORIA INCREDIBILE DI ADAM WALKER: STAVA SGUAZZANDO NELLE ACQUE NEOZELANDESI QUANDO UNO SQUALO SI È AVVICINATO MINACCIOSO E UN GRUPPO DI DELFINI HA “ACCERCHIATO” L'UOMO PER PROTEGGERLO – I MAMMIFERI SONO SPESSO AGGREDITI DAGLI SQUALI E PER SALVARE IL NUOTATORE HANNO USATO LA STESSA TECNICA CHE USANO PER PROTEGGERSI TRA LORO…