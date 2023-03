GLI UNICI A ESSERE INGABBIATI NEL VENTENNIO FASCISTA SO' QUELLI DELL'ANPI - AD ALASSIO, VIENE NEGATA LA NUOVA TESSERA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI AL VICESINDACO ANGELO GALTIERI (GIA’ MEMBRO ANPI DA ANNI) - LA SUA COLPA? ESSERSI ISCRITTO NEL FRATTEMPO A FRATELLI D’ITALIA - LA SUA RISPOSTA: "ERO ANTIFASCISTA E LO SONO ANCORA. FRATELLI D'ITALIA NON FA IN ALCUN MODO RIFERIMENTO AL FASCISMO..."

ANGELO GALTIERI

La tessera Anpi è incompatibile con quella di Fratelli d'Italia, e dopo l'iscrizione al partito meloniano, il vicesindaco Angelo Galtieri si vede negare quella all'associazione partigiana. O meglio la reiscrizione, visto che dopo essere stato tesserato Anpi per lunghi anni, nel 2022 Galtieri non aveva rinnovato la tessera, ma quando ha inoltrato la richiesta per il 2023 si è sentito opporre un secco rifiuto.

D'altro canto già nelle giornate immediatamente successive all'annuncio dell'iscrizione a FdI, nell'universo Anpi era cominciato a girare qualche mugugno, visto che Galtieri aveva spesso fatto sfoggio della sua appartenenza all'associazione e l'iscrizione al partito di Giorgia Meloni.

FRANCA OLIVA

[…] Il vicesindaco non si sente meno antifascista di altri, e non ritiene contraddittorio il tesseramento ad Anpi e FdI. «Quanto sottoscrissi la prima volta la tessera dell'Anpi lo feci con convinzione, perché ero antifascista e lo sono ancora – prosegue Galtieri –, Fratelli d'Italia non fa in alcun modo riferimento al fascismo […]». La presidente del circolo alassino dell’Anpi, Franca Oliva: «Confermo che la nostra sezione di Alassio ha rirenuto di rifiutare la tessera a Galtieri. […]».