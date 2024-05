25 mag 2024 12:48

LE UNIVERSITÀ SONO FATTE PER STUDIARE, NON PER PREGARE – È ARRIVATA LA DIFFIDA DEL QUESTORE DI TORINO PER BRAHIM BAYA, IL FINTO IMAM CON MANIE DI PROTAGONISMO CHE HA TRASFORMATO IL POLITECNICO DI TORINO IN UNA MOSCHEA – BAYA PASSA AL CONTRATTACCO E PARLA DELL’ITALIA COME DI UNA PAESE “ISLAMOFOBICO”, MA LA VERITÀ È CHE HANNO INIZIATO A FARSI SENTIRE GLI STUDENTI CHE SI SONO ROTTI LE PALLE DI NON POTERSI LAUREARE NELL’AULA MAGNA PER COLPA DI CINQUANTA MANIFESTANTI PRO-GAZA…