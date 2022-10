UOMINI, ACCORRETE: PER UNA DEFINITIVA DEMASCULIZZAZIONE, CI SONO I TRUCCHI FIRMATI DA ACHILLE LAURO – IL CANTANTE, IN MANCANZA DI CANZONI DECENTI, SI È LANCIATO NEL SETTORE DEL MAKE UP SCODELLANDO UNA PALETTE DAI COLORI CHE NON PASSANO INOSSERVATI, UN MASCARA E DUE MATITE PER GLI OCCHI – “IL MAKE-UP È ESPRESSIONE DELL'IO, POSSO ESSERE UOMO ED ESSERE VIRILE” – QUALCUNO SPIEGHI A LAURO CHE NON TUTTE LE PERSONE VANNO AL LAVORO AL CIRCO…

Martina Manfredi per www.repubblica.it

achille lauro 5

Re italiano del trasformismo, sul palco dell'Ariston Achille Lauro ha interpretato da San Francesco spogliato delle sue vesti dorate alla regina Elisabetta con parrucca cotonata, dalla cantante Mina a una statua greca. Grande protagonista di queste trasformazioni è sempre stato il trucco, che Lauro usa abitualmente anche per vestire il ruolo di cantautore.

Per questo la notizia di una collezione make-up a suo nome - in un momento in cui anche le celebrità più lontane dal mondo beauty si lanciano in questo mercato - appare come un passaggio naturale. La linea si chiama Maleducata by Achille Lauro x Mulac, il marchio di cosmetici naturali e made in Italy fondato dalla beauty influencer Cindy.

i trucchi di achille lauro

Missione della collezione: abbattere gli stereotipi di bellezza e uscire dagli schemi. Che è quello che cerca di fare Achille Lauro anche con musica e performance: Me ne frego è il titolo di una sua canzone che meglio descrive la sua visione.

Il cantautore nato a Verona se ne frega delle regole e delle critiche e approfitta della sua notorietà per lanciare messaggi di inclusività. Come ha fatto anche in questa occasione: Mulac è un brand la cui identità si fonda sul permettere a tutti di mostrare la propria arte. «"Maleducata" è sentirsi liberi di essere, il make-up è espressione dell'io, è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa scegliere liberamente cosa significa bellezza»

achille lauro 4

La linea di trucco include quattro prodotti che riassumono bene l'idea di libertà estetica di Achille Lauro: il prodotto manifesto è una palette di dodici pigmenti colorati in polvere pressati dai diversi finish (opachi, metallici e cangianti), accompagnata da una morbida matita kajal per gli occhi in due tonalità (blu e marrone), un mascara volumizzante con scovolino elicoidale e una texture multiuso per viso, occhi e labbra davvero innovativa.

achille lauro 6 achille lauro 1 achille lauro 2 achille lauro bacia boss doms achille lauro all'eurovision 6 achille lauro all'eurovision 19 achille lauro all'eurovision 18 achille lauro all'eurovision 1 achille lauro 4 achille lauro 2 achille lauro 3