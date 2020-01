UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – NEL GIRO DI 24 ORE SONO STATE AMMAZZATE 4 DONNE DA FAMILIARI O EX – L’ULTIMA È UNA DONNA TROVATA MORTA A GENOVA: A UCCIDERLA È STATO IL MARITO CHE POI HA TENTATO IL SUICIDIO - STAMANI L’ASSASSINIO DI ROSALIA MIFSUD E DELLA FIGLIOLETTA A MUSSOMELI, GIOVEDÌ SERA INVECE C’È STATO L’OMICIDIO DI UNA DONNA PACHISTANA INCINTA IN ALTO ADIGE

Da www.corriere.it

rosalia mifsud

Il cadavere di una donna è stato trovato in un appartamento della zona di Marazzi a Genova; accanto a lei c’era l’ex marito che dopo averla uccisa ha tentato a sua volta di togliersi la vita. Sono così 4, nel giro di 24 ore le donne assassinate da familiari o ex nel giro di 24 ore; questa mattina una donna e la sua figlioletta erano state assassinate a Mussomeli, in Sicilia da un uomo che ha sua volta si è ammazzato. Giovedì sera vittima era stata una donna pachistana che viveva e lavorava in val Pusteria, in Alto Adige : era all’ottavo mese di gravidanza, il suo compagno, un connazionale, è stato arrestato.

le ovas contro il femminicidio FEMMINICIDIO 3 FEMMINICIDIO 4