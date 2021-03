6 mar 2021 15:43

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – OMICIDIO CHOC IN TURCHIA DOVE UN 69ENNE HA UCCISO LA FIGLIA DI 28 ANNI CON 20 COLPI DI PISTOLA CHE SI È RIFIUTATA DI RIVELARGLI DOVE FOSSE L’EX MOGLIE: LA DONNA TEMEVA PER L’INCOLUMITÀ DELLA MADRE ED È RIMASTA IN SILENZIO DI FRONTE ALLE MINACCE DEL PADRE CHE, SENZA PIETÀ L’HA TRASCINATA FUORI DALLA SUA MACCHINA E L’HA FREDDATA, LASCIANDOLA IN UNA POZZA DI SANGUE…