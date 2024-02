12 feb 2024 17:47

UOMINI DI POCA FEDEZ – IL RAPPER HA CHIESTO DI ESSERE SENTITO DAL GUP NEL PROCEDIMENTO CHE LO VEDE IMPUTATO PER CALUNNIA AI DANNI DEL CODACONS – FEDEZ SI DOVRA’ PRESENTARE IN TRIBUNALE IL 6 MAGGIO – AL CENTRO DEL CASO LE ACCUSE CHE HA MOSSO CONTRO L'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI PER UN BANNER PER LA RACCOLTA DI FONDI PER IL CORONAVIRUS CHE PER FEDEZ ERA “INGANNEVOLE”...