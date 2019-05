BENETTON METTE LA FACCIA PER I MAGLIONCINI MA NON PER I MORTI - IL ''FATTO'': ''L'INTERVISTA A 'REPUBBLICA' È COMPRESA NEL PREZZO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA?'' - BELPIETRO: ''PER VENDERE I MAGLIONI E NON FAR PENSARE AL PONTE MORANDI BISOGNA ESSERE APERTI. ALL'IMMIGRAZIONE, AL CAMBIAMENTO DI SESSO, ALLE FAMIGLIE MULTICOLORI. A QUELLO CHE IL CAPOSTIPITE CHIAMA IL METICCIATO CULTURALE''