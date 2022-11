22 nov 2022 13:50

URANIO DAL BUCO – L’IRAN HA INIZIATO A PRODURRE URANIO ARRICCHITO AL 60% NEL SUO IMPIANTO DI FORDO – È LA RISPOSTA DEL REGIME DI TEHERAN ALLA RECENTE RISOLUZIONE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA SULLA MANCATA COLLABORAZIONE NELL’INDAGINE SU TRACCE DI URANIO TROVATE IN TRE SITI IRANIANI NON DICHIARATI…