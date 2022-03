URGE TOPOLINO: LA DISNEY E' ENTRATA IN CRISI - LA SPACCATURA TRA IL CEO BOB CHAPEK E BOB IGER, CHE HA GUIDATO L'IMPERO DAL 2005 IN POI, INCOMBE SUL FUTURO DELLA SOCIETA' - IN BALLO LA GRANDE SFIDA TECNOLOGICA: RIBALTARE LA VECCHIA DISNEY PER UN MONDO DIGITALE IN CUI LO STREAMING DOMINA. MA I SUOI DIPENDENTI NON HANNO IL KNOW-HOW TECNOLOGICO CHE POTRESTI TROVARE IN APPLE E NETFLIX - MA I RISULTATI TRIMESTRALI DI CHAPEK HANNO SBALORDITO GLI ANALISTI...

Dagotraduzione dalla Cnbc

Bob Iger

12 aprile 2020. Questo è il giorno in cui la relazione dell’ex CEO della Disney Bob Iger con il suo successore scelto con cura, l’attuale CEO della Disney Bob Chapek, ha iniziato a sgretolarsi.

Iger aveva sbalordito il mondo nel febbraio di quell’anno rassegnando le dimissioni da amministratore delegato della Disney, con effetto immediato. Al suo posto è stato scelto Chapek, favorito sia da Iger che dal consiglio di amministrazione considerata la sua esperienza operativa e i decenni passati presso l’azienda. Iger sarebbe rimasto come presidente esecutivo e avrebbe diretto gli “sforzi creativi” dell’azienda per favorire la transizione.

Bob Chapek, a sinistra, e Bob Iger

Il tempismo di un cambio di CEO presso la società di intrattenimento probabilmente più famosa del mondo non avrebbe potuto essere peggiore. Poche settimane dopo le dimissioni di Iger, la Disney ha iniziato a chiudere i suoi parchi a tema in tutto il mondo durante le fasi iniziali della quarantena Covid-19.

Iger e Chapek sembravano essere pronti per la sfida della pandemia insieme.

«Non riesco a pensare a una persona migliore per questo ruolo», ha detto Iger l′11 marzo 2020 , durante l’assemblea annuale degli azionisti della società, un giorno prima che la società annunciasse che avrebbe iniziato a chiudere i suoi parchi.

Icone Disney+

Chapek ha restituito l’ottimismo. «Ho visto Bob [Iger] portare questa azienda a nuove incredibili vette e ho imparato moltissimo da quell’esperienza», ha detto Chapek.

Un mese dopo quei commenti, mentre tutti erano bloccati a casa, l’allora editorialista dei media del New York Times Ben Smith pubblicò una storia dopo aver intervistato Iger via e-mail. Ha riferito che Iger non avrebbe consegnato Chapek ai lupi come nuovo CEO mentre il mondo stava andando in pezzi. Iger ha detto a Smith che sarebbe rimasto per aiutare a gestire l’azienda.

Kareem Daniel

«Una crisi di questa portata, e il suo impatto sulla Disney, comportano necessariamente il mio aiuto attivo a Bob [Chapek] e all’azienda per uscirne, in particolare perchéé ho guidato l’azienda per 15 anni!» Iger ha detto nella sua e-mail.

Quando ha letto la storia, Chapek si è infuriato, aleno secondo tre persone che avevano familiarità con la questione. Non aveva espresso il bisogno o il desiderio di un aiuto extra. Non stava cercando un cavaliere bianco. Iger aveva già posticipato per tre volte il suo ritiro dalla carica di CEO. Chapek sentiva che essenzialmente lo stava facendo di nuovo, lasciandolo come una sfortunata seconda banana. Chapek stava già rispondendo a Iger, il presidente del consiglio, comunque.

Parco divertimenti Disney

Il consiglio di amministrazione della Disney aveva scarso interesse nell’iniziare una rissa, soprattutto considerando lo stato dell’azienda e del mondo. Tre giorni dopo la pubblicazione della storia di Smith, la Disney ha accelerato la sua sequenza temporale e ha nominato Chapek nel suo consiglio.

«È stato un momento di svolta», ha detto una delle persone che hanno familiarità con Chapek.

Da quell’incidente, Iger e Chapek non sono stati in grado di ricucire la loro relazione.

bob iger

Nei mesi seguenti, Chapek ha inziato a prendere decisioni chiave sul futuro della Disney senza il contributo di Iger, tra cui una drammatica riorganizzazione della compagnia e l’affare dei compensi dell’attrice Scarlett Johansson a seguito di una disputa sul suo film Marvel “Black Widow. I messaggi interni sulla strategia aziendale di entrambi gli uomini a volte entravano in conflitto, poiché diventava chiaro che i dirigenti non stavano parlando con una sola voce, hanno notato diverse persone.

bob iger con i personaggi di winnie the pooh

Sebbene gran parte della narrativa pubblica sia incentrata sul “lungo addio” di Iger - se ne è andato da presidente a gennaio - Chapek, 61 anni, ha in realtà il controllo della Disney da più di 18 mesi.

In tempi normali Iger e Chapek avrebbero lavorato più da vicino. Invece, i due dirigenti si sono parlati a malapena. Chapek ha una piccola cerchia di intimi confidenti con cui prende decisioni importanti: il braccio destro di lunga data Kareem Daniel, il capo dello staff Arthur Bochner e, in una certa misura, il direttore finanziario Christine McCarthy, che Iger ha promosso al ruolo nel 2015.

Iger non fa parte di quel cerchio.

Alla fine dell’anno scorso, poche settimane prima del suo addio alla carica di presidente esecutivo, Iger ha organizzato una festa d’addio, invitando più di 50 persone a casa sua a Brentwood, un quartiere suburbano di Los Angeles. Ha parlato a lungo del suo tempo alla Disney di fronte alla folla. Chapek ha partecipato, ma c’era poca interazione tra i due uomini, secondo le persone che hanno partecipato alla festa. Gli ospiti, inclusi dirigenti Disney veterani e talenti della telecamera, come Robin Roberts, David Muir e Al Michaels, si sono seduti a due lunghi tavoli a casa di Iger.

bob chapek 2

Iger e Chapek sedevano a tavoli opposti. Chapek sedeva vicino a molti dei suoi diretti subalterni, incluso Daniel. Iger sedeva accanto al regista e magnate Steven Spielberg. Mentre Iger ha trascorso circa 10 minuti a lodare pubblicamente gli ex colleghi, ha a malapena menzionato Chapek, ha detto la gente.

«È stato estremamente imbarazzante», ha detto uno degli ospiti, che ha chiesto di rimanere anonimo perché la festa era privata. «La tensione era palpabile».

Sia Iger che Chapek hanno rifiutato di commentare la loro relazione reciproca.

L’ombra di Iger

bob chapek 1

La decisione di Chapek di allontanarsi da Iger lo ha messo su un’isola contro un’icona Disney, che è stato anche il presidente della sua azienda e un grande azionista. Inoltre, non è stato in grado di beneficiare della miriade di relazioni che Iger ha sviluppato nei decenni alla Disney.

Chiunque fosse succeduto a Iger, CEO della Disney dal 2005, avrebbe avuto difficoltà. Iger era generalmente amato da Hollywood e molto rispettato come CEO, in particolare dopo aver orchestrato una serie di acquisizioni di proprietà intellettuale - di Pixar, Marvel e Lucasfilm - che probabilmente passeranno alla storia dei media come tre degli accordi più intelligenti di sempre. Iger, 71 anni, ha persino flirtato con la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

bob iger con schwarzenegger, topolino, diane disney miller, art linkletter, michael eisner e minnie

Chapek, nel frattempo, ha un aspetto esteriore più duro e a volte, secondo i colleghi, lotta con l’intelligenza emotiva, che sembra essere la forza di Iger. Le differenze tra gli stili di leadership dei dirigenti sono emerse rapidamente durante il mandato di Chapek.

Il litigio pubblico della Disney con Johansson per il risarcimento dopo che “Black Widow” è stato trasmesso in streaming su Disney+ nello stesso momento in cui è uscito nei cinema durante la pandemia ha messo in imbarazzo Iger, che era orgoglioso di relazioni regolari con i talenti di A-list. Mentre la controversia è avvenuta sotto la sorveglianza di Chapek come CEO, Iger era ancora presidente.

Questo mese, il riconoscimento pubblico di Chapek di aver deluso i dipendenti Disney non combattendo più duramente contro la legislazione “Don’t Say Gay” della Florida è stato un altro promemoria per i lealisti di Iger che il marchio Disney potrebbe essere a rischio con Chapek al timone. Settimane prima, Iger ha preso una posizione pubblica contro la legislazione.

bob chapek

L’esecuzione disordinata ha fatto arrabbiare i dipendenti Disney. Deadline ha riferito di aver parlato con diversi dipendenti Disney di lunga data che hanno affermato che la gestione della situazione da parte di Chapek ha portato «alla settimana peggiore che abbiamo mai avuto lavorando in azienda».

Diversi dipendenti Disney hanno chiamato Iger nelle ultime settimane per esprimere la loro delusione nei confronti di Chapek, secondo due persone che hanno familiarità con la questione. Chapek ha incontrato i leader creativi della Disney all’inizio di questo mese per ascoltare le loro preoccupazioni sulla sua risposta al disegno di legge, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNBC.

Forse la divisione più grande tra Chapek e Iger è stata più banale: la decisione di Chapek di rimuovere il cosiddetto potere di profitti e perdite da molti dei leader di divisione veterani della Disney e consolidare tutto quel controllo sotto Daniel.

bob iger

Mentre le controversie pubbliche generano titoli, è probabile che saranno i cambiamenti interni di Chapek e il loro successo a determinare il suo futuro come CEO della Disney.

Una Disney

Idealmente, Chapek vorrebbe che i consumatori sperimentassero un’esperienza Disney digitale più unificata, che si tratti di accedere a Disney+ o di acquistare merce dal negozio Disney online o di gestire le esperienze dei parchi a tema con il servizio Disney’s Genie, che è una sorta di concierge digitale. Internamente, alcuni dipendenti parlano in modo informale di questa grande sfida di unificare la tecnologia e le esperienze Disney come “Una Disney”.

harry e bob iger 1

Chapek e Daniel vogliono accelerare il ritmo della trasformazione digitale della Disney. A gennaio, Chapek ha stabilito gli obiettivi dell’azienda per «preparare le basi per il nostro secondo secolo e garantire che i prossimi 100 anni della Disney abbiano lo stesso successo del nostro primo». Due dei temi principali erano l’abbattimento dei silos e l’innovazione.

La Disney, per natura e per storia, non è un’azienda tecnologica, anche se sta cercando di ristrutturarsi per esserlo. In generale, i suoi dipendenti non hanno lo stesso tipo di know-how tecnologico che potresti trovare in Apple e Google.

Questo è problematico per un’azienda che vuole operare con la tecnologia. Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la Disney ha lottato per costruire una tecnologia di back-end per vendere pubblicità su tutti i suoi servizi di streaming - Hulu, Disney+ ed ESPN+ - e sui canali di distribuzione tradizionali. Disney+ ed ESPN+ funzionano sull’infrastruttura di streaming di BAMTech, uno spin-off di MLB Advanced Media che la Disney ha acquistato nel 2017. Hulu ha una propria infrastruttura separata.

bob iger

Chapek e Daniel stanno ancora cercando di snellire la struttura organizzativa. La Disney assume persone dedicate al marketing o alla vendita di annunci per i suoi servizi di streaming, ESPN, ABC e le reti via cavo di intrattenimento della Disney. Questi lavori possono essere duplicati e funzionare contro un’esperienza “One Disney”.

Chapek ha menzionato più volte che la Disney sta costruendo il proprio metaverso, anche se non è andato nei dettagli su cosa significhi esattamente. Il mese scorso, Chapek ha promosso il veterano dirigente Mike White a vicepresidente senior della Disney responsabile della «narrazione di nuova generazione». In un promemoria visto dalla CNBC il mese scorso, Chapek affermava che l’obiettivo di White sarà «collegare il mondo fisico e digitale» attorno all’intrattenimento Disney.

steve jobs e ceo disney bob iger

Chapek dovrà anche decidere cosa fare con gli asset attuali della Disney. Alcuni analisti dei media, come Rich Greenfield di LightShed, hanno sostenuto che la Disney farebbe meglio a creare ESPN e combinarlo con un bookmaker digitale.

Ma questa non è stata la priorità di Chapek. ESPN fa affidamento sui canoni di affiliazione TV tradizionali e potrebbe non essere strategicamente allineato con le ambizioni dirette al consumatore della Disney, ma la società non ha in programma di scorporare o vendere la rete sportiva.

ESPN ha preso in considerazione l’idea di concedere in licenza il suo nome alle società di scommesse sportive, ma la Disney non è interessata ad acquistarne una, hanno detto le persone.

Chapek avrà bisogno di tempo per mostrare ai propri dipendenti e azionisti che ci si può fidare di lui per raggiungere gli obiettivi che si propone. Quasi tutti gli intervistati per questa storia hanno affermato che mentre Chapek potrebbe non essere una “persona umana”, è un operatore abile e determinato. I risultati fiscali del primo trimestre della Disney hanno sbalordito le stime degli analisti su utili per azione, entrate e abbonati Disney+ totali.

hirst con keigh e il ceo della disney bob iger

Diversi attuali dirigenti Disney hanno notato che la priorità numero 1 di Chapek - creare Disney per un mondo digitale in cui lo streaming domina e i modelli di distribuzione legacy svaniscono - è esattamente ciò in cui credeva Iger. Ciò aggiunge un elemento di dolore alla relazione fallita degli uomini. I loro obiettivi finali sono gli stessi.

È possibile che i dipendenti Disney e il mondo dei media e dell’intrattenimento in generale si abituino semplicemente al metodo di leadership di Chapek con il tempo. Chapek chiaramente non è Iger, ma forse la sua più grande sfida sarà convincere tutti che va bene non esserlo. Il contratto di Chapek scadrà a fine febbraio 2023.

Iger si rammarica di come sia avvenuto il cambio di controllo, ha detto una persona. Ma non tornerà alla Disney, ha detto a Kara Swisher in un’intervista di gennaio. «Sono stato amministratore delegato per molto tempo», ha detto Iger. «Non puoi tornare a casa. Sono andato».

ARTICOLI CORRELATI