NEGLI USA È ESPLOSA LA BOMBA SOCIALE – MENTRE MIGLIAIA DI MANIFESTANTI SFIDANO LA POLIZIA PER L'OMICIDIO DI GEORGE FLOYD, IN MOLTI HANNO APPROFITTATO DELLA TENSIONE PER SFONDARE LE VETRINE DEI NEGOZI E SACCHEGGIARLI – A SANTA MONICA UN VIGILANTE ARMATO HA SFIDATO UN MALVIVENTE CHE TENTAVA DI FAR IRRUZIONE IN UNA BANCA MENTRE DECINE DI PERSONE HANNO PRESO D'ASSALTO IL… - VIDEO

DAGONEWS

vigilante armato cerca di fermare uomo che vuole entrare in banca a santa monica 1

Caos a Santa Monica da dove arrivano immagini scioccanti di come le proteste per la morte di George Floyd si siano trasformate in rivolte contro il sistema. Nelle scorse ore hanno fatto il giro del mondo le foto di un vigilante armato che tentava di fermare una rapiona in banca proprio a Santa Monica: tensione alle stelle come dimostrano questi scatti dell’uomo armato che punta la pistola contro un manifestante che tentava di fare irruzione.

vigilante armato cerca di fermare uomo che vuole entrare in banca a santa monica 2

Mentre in centinaia di città le persone hanno sfilato in segno di protesta per la morte di George Floyd, molti saccheggiatori hanno sfondato le vetrine dei negozi per saccheggiarli. In molti casi sono proprio stati gli stessi manifestanti a tentare di fermali, tentando di convincerli a far sentire la propria voce contro la polizia.

proteste in california per omicidio di george floyd 12

Ma la tensione è alle stelle e domenica mentre diverse centinaia di persone hanno marciato pacificamente lungo l'Ocean Boulevard a Santa Monica, alcune persone sono state viste saccheggiare il famoso centro commerciale sulla spiaggia. In molti sono stati visti scappare con il volto coperto e le braccia colme di merce rubata.

