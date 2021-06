NEGLI USA GLI OPPIOIDI STANNO FACENDO UNA STRAGE: NEL 2020 SONO MORTE PER OVERDOSE 90.722 PERSONE - E ORA SONO IN AUMENTO A CAUSA ANCHE DELLA PANDEMIA E DELLA CRISI ECONOMICA - TRA I PIU' UTILIZZATI C'E' IL FENTANIL, 100 VOLTE PIU' POTENTE DELLA MORFINA - IN ALCUNE AZIENDE DI COLLETTI BIANCHI, SOLO QUATTRO CANDIDATI SU 10 SUPERANO UN TEST ANTIDROGA...

Dagotraduzione da Press Herald

oppioidi 8

Prima della pandemia di COVID-19 era in corso un'epidemia di droga. Il suo bilancio inesorabile ha raggiunto un record di 90.722 morti per overdose negli Stati Uniti fino a novembre 2020, un numero triste oscurato dalle vittime del coronavirus che hanno recentemente superato le 600.000, secondo i dati federali pubblicati mercoledì.

Mentre il virus ha trafitto la nazione, la crisi della droga si è diffusa in parti incontaminate del paese, esacerbata dalla recessione e dalla perdita di milioni di posti di lavoro. Non solo negozi e ristoranti chiusi: i servizi di consulenza si sono spostati online, le cliniche ospedaliere sono state chiuse e le cliniche mobili sono state ritirate. Senza supporto, molti americani hanno avuto una ricaduta e alcuni si sono rivolti alla droga per la prima volta.

oppioidi 7

Secondo i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, gli oppiodi sono alla base di circa tre quarti delle overdose. Washington è stata tra le regioni più letali, con un aumento del 50% dei decessi.

Circa a sei ore a sud-ovest di Washington c'è Bristol, una città di circa 50.000 persone che si trova a cavallo del confine tra il Tennessee e la Virginia. Una volta beneficiava dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria e dell'acciaio, ma la culla della musica country ora dipende dal turismo di montagna.

oppioidi 6

Le aziende qui sono alle prese con l'epidemia di oppioidi da anni e il problema sta tornando a galla. In alcune aziende di colletti bianchi, solo quattro candidati su 10 superano un test antidroga, e molti mostrano un recente uso di oppioidi. Altre aziende hanno eliminato del tutto i test per far entrare le persone, ha affermato Beth Rhinehart, capo della Camera di commercio della regione.

Il consumo di droga in America è strettamente legato all'economia. La crisi degli oppioidi è costata agli Stati Uniti oltre 2,5 trilioni di dollari dal 2015 al 2018, secondo il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. È una delle ragioni della partecipazione in diminuzione degli uomini al mercato del lavoro.

oppioidi 4

Biden ha proposto più di 10 miliardi di dollari per combattere l'epidemia di oppiacei nel suo budget fiscale 2022, compresi i fondi per le cure mediche e i programmi di recupero.

Uno dei motivi alla base dell'aumento delle morti per oppioidi è la prevalenza del fentanil, un oppioide sintetico che può essere 100 volte più potente della morfina. Oltre l'80% dei decessi per oppioidi nei 12 mesi fino a novembre 2020 è stato conseguenza di questi farmaci. Molte persone non hanno neanche idea di cosa assumono.

oppioidi 2 oppioidi 10 oppioidi 5 oppioidi 1 oppioidi 3