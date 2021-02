USATE “A SANGUE FREDDO” AL TRUMAN SHOW – LA STORIA DELLE REGINE DI NEW YORK CHE HANNO ISPIRATO IL BOMBASTICO “PREGHIERE ESAUDITE” DI TRUMAN CAPOTE: LO SCRITTORE SI AVVICINAVA ALLE SOCIALITE, CONQUISTAVA LA LORO AMICIZIA, SUCCHIAVA I LORO SEGRETI PER POI SCODELLARLI NELLE SUE PAGINE – TRA LE AMICHE TRADITE, OLTRE A LEE RADZIWILL, SORELLA DI JACKIE KENNEDY, E LA MUSA DI WARHOL C. Z. GUEST, C’ERA ANCHE MARELLA AGNELLI CHE RIVELÒ: “STAVA ASPETTANDO COME UN FALCO. CI CHIAMAVA I SUOI "CIGNI", MA CE N’ERANO TROPPI. PENSAVO CHE IL MIO RAPPORTO CON TRUMAN FOSSE ESCLUSIVO, MA…” - FOTO STRACULT

Le donne, la sua ispirazione. Truman Capote amava circondarsi di donne eleganti dell'alta società che soprannominava i suoi "Cigni". Donne dall’aspetto regale dalle quali succhiava via le loro storie per prendere ispirazione per i suoi libri. Donne che lo hanno amato come amico e che lo hanno rinnegato con l’uscita di "Preghiere esaudite", il libro nei quali erano raccolti i loro segreti.

Capote è stato circondato sempre da queste socialite di New York, ma ci sono alcune donne che hanno lasciato il segno e dalle quali ha preso ispirazione. Ecco le “it” girls dell’autore di “Colazione da Tiffany”.

Lee Radziwill. Principessa e icona della moda che ha contribuito a creare lo stile della sorella Jackie Kennedy: nata Caroline Lee Bouvier a New York nel 1933 da Janet Norton Lee e dall'agente di cambio e socialite di New York John Vernou Bouvier III, Lee, nonostante arrivasse da una famiglia famosa, si affermò come una figura degna di nota a pieno titolo.

Vantava un elenco esclusivo di amici intimi, da Andy Warhol a Truman Capote, e ha lavorato brevemente come attrice prima di dedicarsi al design degli interni e alle pubbliche relazioni. Per un certo periodo, è stata anche una "principessa" americana. Dopo il suo primo matrimonio con Michael Canfield, sposò il principe Stanislaw Albrecht Radziwill, un aristocratico polacco, nel 1959.

Lee, allora 26enne, viveva a Londra con il principe Radziwill e insisteva che la chiamassero principessa nonostante il marito avesse rinunciato al titolo dopo aver preso la cittadinanza britannica nel 1951. La coppia ha avuto due figli, prima di divorziare nel 1974. Si è sposata per la terza volta con il regista Herbert Ross nel 1988. La loro unione è durata 13 anni e si prima di separarsi nel 2001. Lee è morta nel 2019, all'età di 85 anni, a New York City.

Babe Paley. Trendsetter e fashion editor di Vogue, era la terza delle sorelle Cushing, insieme a Minnie e Betsey. Le sue storie d'amore, il suo stile e le sue feste hanno catturato il pubblico americano durante la Grande Depressione duramente colpito dalla povertà.

La prima a sposarsi fu la ventunenne Betsey, la sorella di mezzo che ha irretito l'affetto di James Roosevelt II. James, noto anche come "Jimmy" per i compagni di classe di Harvard, era il figlio maggiore del presidente Franklin Delano Roosevelt. Babe (nata Barbara) era stata a lungo considerata la più bella delle tre ragazze; era alta, snella, elegante e aveva un fascino aristocratico. Ma con grande disappunto di sua madre, Babe decise di entrare nel mondo del lavoro dopo due stagioni da debuttante.

Babe divenne redattrice di Vogue Magazine, assunta da Conde Nast, e rapidamente si trasformò in un'icona di stile. Lanciò anche due tendenze del 20° secolo: mixare roba di alto valore con pezzi di a buon mercato e legare una sciarpa alla borsa. È stata sposata per sei anni con il petroliere Stanley Grafton Mortimer, prima di risposarsi con il fondatore della CBS, William S. Paley.

La sua amicizia con Capote venne distrutta dopo che l'autore pubblicò il suo capitolo di "Preghiere esaudite", "La Cote Basque 1965" su Esquire Magazine, che descriveva in dettaglio il tradimento di William Paley alla moglie.

Gloria Guinness. La moglie dell'ex parlamentare Thomas "Loel" Guinness, è stata una figura centrale del dopoguerra. Gloria è stata una redattrice di Harper's Bazaar negli anni '60 ed entrava regolarmente nelle classifiche delle donne meglio vestire. Gloria era cresciuta in povertà in Messico, secondo Tatler, prima di sposarsi all’erede della rinomata dinastia della birra Guinness in seguito a due matrimoni falliti.

C. Z. Guest. La musa di Andy Warhol era nata in America, era una bionda ed elegante. Era un'attrice teatrale diventata famosa per il suo senso dello stile, ed è stata inserita nella International Best Dressed List Hall of Fame nel 1959.

Marella Agnelli. Dopo aver sposato Giovanni Agnelli nel 1953 , divenne una delle figure centrali del jet set internazionale. Truman Capote amava far parte della cerchia di Marella, partecipando spesso alle sue crociere estive nel Mediterraneo. Si erano conosciuti a New York all'inizio degli anni '60 e presto diventarono amici. Durante gli anni '60, Marella rivelò di considerare lo scrittore uno dei suoi amici più cari: lo trovava simpatico e divertente e con lui condivideva i suoi segreti.

«Ma stava aspettando come un falco – disse Marella a Vanity Fair nel 2014 - Ci chiamava i suoi "cigni", ma c’erano troppi cigni. Ho sempre pensato che il mio rapporto con Truman fosse esclusivo. L'intimità, le risate… ho pensato che ci fosse un'amicizia speciale tra me e Truman, ma ero ignara del fatto che lui stesse ridacchiando anche con Babe o Gloria o Slim». La loro rottura avvenne prima della pubblicazione del capitolo del libro “Preghiere esaudite” su Esquire.

Slim Keith. Da modella a signora: la socialite statunitense Nancy 'Slim' Keith era un'amica di Babe Paley. Slim era la classica ragazza californiana originale quando finì in copertina di Harper's Bazaar a 22 anni. È stata anche fotografata su Vogue, e regolarmente è entrata nelle liste dei vestiti migliori.

Dopo essere stata corteggiata da Clark Gable ed Ernest Hemingway, ha sposato il suo primo marito, il regista Howard Hawks. Si pensa che la sua influenza su suo marito sia stata così grande, da essere stata lei ad accreditare Lauren Bacall. Slim divorziò da Hawks nel 1949 dopo otto anni di matrimonio e andò a vivere con l'agente di Hollywood Leland Hayward.

Il suo ultimo e terzo matrimonio fu con il banchiere britannico Baron Keith di Castleacre e lei prese il titolo di Lady Keith. La coppia si separò dopo 10 anni di matrimonio, nel 1972. Tuttavia, Slim interruppe i contatti con lo scrittore quando scoprì che aveva basato su di lei un personaggio poco lusinghiero, Lady Coolbirth, nel suo libro “Preghiere esaudite”. Smith è morta all'età di 72 anni di cancro ai polmoni.

