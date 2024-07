27 lug 2024 13:30

VACANZE ROMANE? NO, ROMANISTE! – LE FOTO STRACULT DI FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI A “PIG BEACH”, NELLE BAHAMAS, IN COMPAGNIA DI UN MAIALINO – DOPO IL VIAGGIO IN GRECIA, A NAXOS, OSPITI NEL RESORT DI MANOLAS, EX COMPAGNO DI SQUADRA DEL PUPONE, I DUE SONO PARTITI INSIEME ALLA FAMIGLIA ALLARGATA (I FIGLI DELL'EX SIGNORA CAUCCI E IL PRIMOGENTO DEL CAPITANO, CRISTIAN) IN DIREZIONE CARAIBI – LA LOCATION PER IL SOGGIORNO È IL LUSSUOSISSIMO "THE ROYAL AT ATLANTIS”, SULL’ISOLA DI NASSAU, (550 EURO A NOTTE)