LE VACANZE DI TOTTI A SABAUDIA DA PAPÀ SEPARATO – DOPO AVER DATO IL CAMBIO A ILARY CON I 3 FIGLI, "IL PUPONE" NON SI MUOVE DALLA SPIAGGIA. CON LUI L'AMICO CANDELA. E LA NUOVA FIAMMA NOEMI BOCCHI? SAREBBE IN VACANZA A SAN FELICE CIRCEO. E C'È CHI GIURA DI AVER VISTO L'EX CAPITANO NEL RESIDENCE DOVE LEI AVREBBE UN APPARTAMENTO IN AFFITTO...

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Appena arrivato ha fatto un'abbondante spesa al Conad. Si vede che non ha voglia di uscire». A 48 ore di distanza dall'inizio delle vacanze nella sua villa a Sabaudia, le prime senza Ilary Blasi, Francesco Totti ancora non si è fatto vedere in città, ma c'è chi nel centro pontino ha notato le provviste fatte al supermercato in via del Parco Nazionale, deducendo che quest' anno, finito al centro delle cronache rosa e con una separazione difficile da gestire, il Pupone preferisca starsene tranquillo con i figli e gli amici di sempre al mare, evitando domande imbarazzanti e paparazzi. Mare dunque non più solo al mattino, ma tutto il giorno.

Mentre Ilary nella città delle dune ama anche girovagare per le bancarelle del mercato settimanale, il campione è stato sempre più schivo. « Ci accorgiamo che è qui quando sentiamo il rombo della Ferrari», raccontano lungo corso Vittorio Emanuele II. Totti non ha a Sabaudia particolari frequentazioni, ma fa tranquillamente spesa al "Conad", mettendosi spesso in fila per acquistare la pizza rossa di cui va ghiotto, non si fa mancare un dolce nella pasticceria napoletana a due passi dal Comune e spesso, quando vuole del cibo più ricercato, si reca alla " Sabaudia nostrana". Andata via Ilary lunedì e arrivato lui mercoledì scorso, il campione sta però cercando di tutelare ancor di più la sua privacy.

«Non è cambiato nulla. Sono con gli amici di sempre. Rispetto a chi era con Ilary in più con lui c'è solo Vincent Candela» , assicura una delle persone a lui più vicine a Sabaudia.

Ma al momento però il Pupone non si muove dalla spiaggia.

Nei primi due giorni di vacanza è uscito con i figli e gli amici dalla sua villa all'interno di un residence che si affaccia sul lago di Paola, a due passi dalla nota Villa Vittoria, che un tempo fu di Vittorio Cecchi Gori e che è stata al centro di un lungo contenzioso con Rita Rusic, ha percorso il tunnel che collega direttamente il residence con la spiaggia e si è lasciato andare a bagni di sole e di mare sulla spiaggia libera, mischiandosi agli altri bagnanti.

Un ombrellone bianco, un lettino, un occhio ai bambini come tutti i papà e le giornate al mare passano, magari interrotte da una corsa lungo il sentiero del centro visitatori del Parco. Al momento sembra aver rinunciato anche all'amato padel. « Ancora non ci ha fatto visita» , assicura Marcello Pastore del locale tennis club. In passato di pomeriggio su quei campi Totti giocava con Candela, Giannichedda, Aquilani e pure Teo Mammucari.

«Anche Ilary non si è vista. Lo scorso anno era venuta un paio di volte per il cappuccino» , racconta una barista a due passi dal Comune. La separazione qualche abitudine dei due l'ha cambiata. Intanto c'è un mistero su cosa abbia fatto Totti prima di iniziare le vacanze a Sabaudia. Sarebbe infatti in vacanza al Circeo la nuova fidanzata, Noemi Bocchi, e c'è chi giura di aver visto l'ex capitano nel residence dove lei avrebbe un appartamento in affitto, a due passi dal lungomare e in direzione Terracina.

Con Isabel al mare Francesco Totti in spiaggia a Sabaudia ieri. L'ex calciatore è un habitué della località pontina dove ha una casa in un residence sul lungomare: in questi giorni è insieme ai figli. La gente del posto è abituata a vederlo in giro per negozi.

NOEMI BOCCHI AL CIRCEO