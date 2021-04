VACCINATECI TUTTI! IN ISRAELE DECADE L’OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO: DOPO LA PODEROSA CAMPAGNA VACCINALE CHE HA PORTATO A UN DRASTICO CALO DEI NUOVI CASI DI COVID, IL PAESE RIPRENDE A VIVERE RIPORTANDO ANCHE I RAGAZZI A SCUOLA - IL COMMISSARIO PER LA LOTTA AL VIRUS NACHMAN ASH: “LA GRANDE SFIDA È GARANTIRE CHE…”

Da "Ansa"

Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi al chiuso. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal ministero della sanità in accordo con gli esperti in base ai risultati della campagna vaccinale che hanno portato ad un drastico calo di tutti i segni della pandemia.

Il Commissario per la lotta al virus Nachman Ash ha detto che "la grande sfida" sarà garantire che le mascherine siano utilizzate in spazi chiusi. "Spero - ha sottolineato - che possiamo contare sul fatto che ognuno tenga un mascherina in tasca e la usi quando serve". Da oggi hanno anche riaperto tutte le scuole.

