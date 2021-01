27 gen 2021 20:06

I VACCINI SONO IN RITARDO ANCHE PER COLPA DI COJONI COME QUESTO! IL FARMACISTA STEVEN BRANDENBURG, 46 ANNI, HA DISTRUTTO 500 DOSI DEL VACCINO MODERNA E ORA RISCHIA 20 ANNI DI CARCERE - SI È DICHIARATO COLPEVOLE E HA DETTO DI CREDERE ALLE TEORIE DEL COMPLOTTO: IL SUO OBIETTIVO ERA QUELLO DI RENDERE INEFFICACE IL PRODOTTO LASCIANDOLO FUORI DAL FRIGORIFERO...