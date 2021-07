O VACCINO O SMART WORKING - GOOGLE POSTICIPA AL 18 OTTOBRE IL RIENTRO DEI DIPENDENTI IN UFFICIO CON UN AVVERTIMENTO AI NO VAX: LA VARIANTE DELTA FA PAURA E CHI VORRÀ TORNARE IN PRESENZA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IMMUNIZZATO - POCHI GIORNI PRIMA ANCHE APPLE AVEVA RIMANDATO DI UN MESE LA CHIAMATA DEI LAVORATORI ALLA SCRIVANIA...

Diana Cavalcoli per www.corriere.it

GOOGLE

I dipendenti di Google non rientreranno in ufficio prima di metà ottobre e dovranno vaccinarsi per tornare alla scrivania. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, l’azienda intende richiedere al personale (in presenza) la vaccinazione. Una precauzione imposta nel tentativo di combattere la diffusione della variante Delta.

In una e-mail inviata agli oltre 130mila dipendenti di Google il ceo, Sundar Pichai, ha comunicato che la società sta puntando ad avere la maggior parte della sua forza lavoro in ufficio a partire dal 18 ottobre, una proroga dello smart working quindi che doveva terminare il 1 settembre. Con un dettaglio non banale: chi rientra in ufficio dovrà dimostrare di essere vaccinato contro Covid-19.

Google

Il ceo ha chiarito che una volta che gli uffici saranno completamente riaperti tutti coloro che vi lavorano dovranno essere vaccinati. Il requisito del vaccino sarà imposto prima nella sede centrale di Google a Mountain View, in California, e in altri uffici statunitensi, prima di essere esteso alle sedi di Google in 40 paesi del mondo.

sede google mountain view

Le uniche eccezioni per il personale saranno legate a motivi medici ha chiarito nella nota Pichai. La decisione di Google di estendere il lavoro a distanza segue quella di un altro colosso tech: pochi giorni anche Apple ha infatti rimandato il rientro in ufficio da settembre a ottobre.