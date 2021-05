14 mag 2021 20:25

VACCINO IN VACCHI – IL RAM-POLLO VOLA CON UN JET PRIVATO A BELGRADO PER FARSI INOCULARE E NON RESISTE A SBATTERCI IN FACCIA I SUOI PRIVILEGI. GRAMELLINI: “IN VACCHI COLPISCE LA TOTALE INCONSAPEVOLEZZA DEL CONTESTO IN CUI GLI TOCCA VIVERE: UN'UMANITÀ CHE LA PANDEMIA HA ANCORA PIÙ SPAVENTATO E IMPOVERITO. MA È TIPICO DEI DIVI SOCIAL RACCONTARE LA FAVOLA DEI LORO PRIVILEGI A CHI PUÒ IMMEDESIMARVISI SOLO PER INTERPOSTO SELFIE…”