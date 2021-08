VADE RETRO, LUCIFERO! – IL CALDO INFERNALE DEGLI ULTIMI GIORNI STA PER FINIRE: DA DOMANI ARRIVERANNO DEI FORTI TEMPORALI AL NORD CHE ABBASSERANNO LE TEMPERATURE – IN TOSCANA E LIGURIA LE TEMPERATURE SI ABBASSERANNO, MA CON PICCHI D’UMIDITÀ ALL’80% - AL CENTRO E AL SUD CONTINUERÀ A FARE CALDO, MA CON TEMPERATURE COMUNQUE PIÙ BASSE RISPETTO ALL’ULTIMO WEEKEND…

R.Cro. per www.corriere.it

Da domani si torna a respirare. Con gradualità, ma il caldo torrido che ha caratterizzato gli ultimi giorni sta per finire. Almeno secondo le previsioni di IlMeteo.it. Le prime avvisaglie del cambiamento si potranno avere già nel tardo pomeriggio di oggi, ma solo in alcune zone dell’alta Lombardia e in Friuli Venezia Giulia.

I primi forti temporali, antipasto della svolta attesa, invece arriveranno nella serata di domani, lunedì. «Si comincerà dalle Alpi orientali — spiega Antonio Sanò, fondatore di IlMeteo.it —. Irromperà la bora, con correnti d’aria più fresche in arrivo nella notte dal mare del Nord. Ma fino ad allora, sarà ancora molto caldo ovunque.

Oggi in particolare a Firenze, nel Tosco-Emiliano e anche in Liguria, dove le temperature sono più basse ma l’umidità è all’80%». I temporali potranno assumere carattere di forte intensità con improvvisi colpi di venti e locali grandinate. Martedì il calo delle temperature si estenderà alle regioni del medio-adriatico e poi fino alla Puglia. Al Centro e al Sud, però, bisognerà pazientare ancora.

«In Sicilia, per esempio — continua Sanò — l’estate continuerà con massime vicine ai 40 gradi, ma comunque meno dei picchi visti nei giorni scorsi. A fare la differenza sarà soprattutto la notevole diminuzione dell’umidità: il clima sarà più gradevole».

Da domani al Nord le temperature potrebbero crollare anche di dieci gradi. Le massime sono previste dall’Aeronautica militare in leggero rialzo sulle regioni del medio Adriatico, mentre resteranno superiori alla norma del periodo altrove. Temperature che, peraltro, per buona parte della giornata di oggi hanno confermato quanto era stato previsto per il weekend più caldo dell’anno: con circa 40 gradi (o anche oltre) percepiti un po’ ovunque in Italia.